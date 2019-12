Ultimo aggiornamento: 21:20

Nella mattinata di ieri, un operatore appartenente alla Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, libero dal servizio, nel centro abitato di Isola del Liri è intervenuto a seguito di un tentativo di furto in appartamento ad opera di due fratelli.L’attenzione dell’operatore era stata attirata da un uomo che inseguiva una coppia di giovani ragazzi che pochi istanti prima avevano tentato di introdursi furtivamente presso la sua abitazione.I fuggitivi di origine croata, inseguiti, hanno tentato di far perdere le proprie tracce introducendosi nei cortile di una vicina Chiesa, ma sono stati arrestati dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, tempestivamente sopraggiunti in ausilio del collega.Il minorenne di 17 anni è stato denunciato in stato di libertà, mentre la sorella di 19 anni è stata arrestata e posta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.L’attenzione degli agenti della Polizia di Stato resta sempre altissima, soprattutto rispetto al fenomeno dei furti in appartamento, per i quali si sta fornendo con gli arresti di questi giorni una concreta risposta alla richiesta di maggior attenzione espressa dai cittadini.