I carabinieri della compagnia di Cassino hanno fermato un automobilista con l'assicurazione scaduta da 10 anni. È successo ieri ad Atina, dove nel corso di un servizio di controllo all'alt dei militari l'uomo ha improvvisamente cambiato direzione allontanandosi a velocità sostenuta. Dopo un immediato inseguimento, l'automobilista, operaio 50enne del luogo, è stato bloccato lungo la Provinciale ss 509 ed identificato. Nel corso del controllo i carabinieri hanno scoperto che il veicolo era scoperto da polizza assicurativa dal 2010 e non era stato sottoposto alla revisione dallo stesso anno. Multa di 868 euro e sanzioni amministrative per mancata intimazione all'alt rivolto, mancanza di copertura assicurativa e violazione plurima per la mancata revisione veicolo per diversi anni. L'automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la confisca ed affidata in custodia allo stesso proprietario.