Tennistavolo: esordio vincente per lo Studio Isabelli Ferentino, Napoli ko

Ottimo esordio nel campionato di B1 maschile per il Tennistavolo Ferentino Studio Isabelli che sul campo amico della palestra di via Circonvallazione ha superato con un netto 5-1 il Sant' Espedito Napoli. Da incorniciare la prova dei tre pongisti ciociari Marco Talocco, Federico D'Alessandris ed Alessandro Pizzi guidati in panchina dall' allenatore Pietro Nuvola. Alla fine due punti ciascuno conquistati da un superlativo Federico D'Alessandris e da Alessandro Pizzi ed uno per Marco Talocco. Il tutto senza Marco De Tullio, tenuto in panchina.