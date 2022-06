Sistema di telemetria al "Città bianca" di Veroli, inaugurato il servizio

Consegnato all’Ini Città bianca di Veroli il sistema di telemetria che Confagricoltura Frosinone, insieme alla Onlus Senior-L’età della saggezza, hanno donato alla struttura. Il sistema di telemetria, servirà a monitorare H24 i parametri del paziente ricoverato, in qualsiasi luogo si trovi all’interno della struttura, in stanza, in fisioterapia o in qualsiasi altro luogo, come spiegato da Ettore Piero Valente, responsabile del reparto di riabilitazione.

Attraverso una centrale operativa di ultima generazione installata nel reparto di riabilitazione cardio-respiratoria sarà possibile monitorare, infatti, la telemetria grazie a un “device” collegato al paziente sotto osservazione. Il dispositivo trasmette in tempo reale i dati tramite wi-fi consentendo al personale medico e infermieristico di monitorare giorno e notte lo stato di salute.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Veroli, tutto pronto per la collettiva d'arte Psycroma 2022:... IL RICONOSCIMENTO Il birrificio nato da un regalo inserito nella guida Slow food



«Ci ritroviamo per un momento toccante ed emozionante – ha detto Cristopher Faroni, direttore generale del gruppo Ini – Essere stati scelti per una donazione che rinforza il nostro parco tecnologico è un onore e una gratificazione per gli sforzi e sacrifici fatti in questi anni, e un riconoscimento per Città Bianca come eccellenza sul territorio. Cerchiamo sempre di plasmarci sulle necessità del territorio perché la territorialità nella medicina è il futur».

Sulla stessa lunghezza d’onda Vincenzo del Greco Spezza, presidente di Confagricoltura Frosinone.« Città Bianca rappresenta una vera eccellenza della provincia. Abbiamo dimostrato di voler essere vicini alla struttura che si sta impegnando tanto nello stare accanto alle persone. Da qui nasce la volontà di donare apparecchiature tecnologiche all’avanguardia che possano supportare il lavoro dei sanitari».