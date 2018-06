di Alessandro Redirossi

“Per settembre dovremmo avere il bando”. Lo annuncia l’assessore al Patrimonio Pasquale Cirillo con riferimento alla tormentata vicenda del teatro Nestor. L’immobile comunale continua a trovarsi in un “limbo”. Acquistato dal Comune all’asta per circa 600mila euro, è entrato nel patrimonio comunale nel 2014. Ma ha continuato di fatto ad essere gestito da privati senza che fosse pubblicato un bando pubblico per affidare la struttura. Dopo le polemiche e due anni di gestione della società presente già ai tempi della curatela fallimentare (la “Cinema teatro Nestor srl”), si arrivò a una transazione Comune-privato.

IL NODO DEI CANONI

Fino al 2016, infatti, il Comune non aveva percepito alcun canone dalla società privata per l’uso della struttura, in cui ogni giorno si staccano biglietti per la visione di film nel multisala. Con l'accordo si fissò un canone retroattivo di 2500 euro al mese dovuto dalla società al Comune proprietario. Ma di fatto l’amministrazione non ha preteso nulla per il periodo 2014-2016, in quanto dall’altro lato la società ha sostenuto di vantare un analogo credito per quanto riguarda diversi eventi comunali organizzati in quel periodo. Quindi tutto compensato. Poi momenti di tensione alla fine dello scorso anno. Quando l’assessore al Patrimonio Pasquale Cirillo annunciò la possibilità di arrivare alla riscossione coattiva dei canoni ( si parlò di oltre 20mila euro), dovuti dalla società al Comune per l’utilizzo della struttura nei mesi successivi all'accordo del 2016. A mezzo stampa la società aveva poi sostenuto di vantare anch'essa dei crediti nei confronti del Comune rispetto ad alcuni eventi. A sentire l’assessore Cirillo nodi ancora da sciogliere. “Rispetto a diversi canoni dovuti al Comune attendiamo ancora risposte – dice ora l’assessore – Il Comune provvederà a rifare i conteggi di quanto deve la società e a riscuotere il credito tramite gli uffici competenti”.

IL BANDO

Sullo sfondo il nodo cruciale, risollevato nei giorni scorsi dall’opposizione tramite il consigliere del Psi Daniele Riggi. Ossia quello di un bando pubblico, aperto a vari operatori, per i lavori di riqualificazione e la gestione della struttura comunale. Bando atteso, ormai, da oltre 4 anni. A dicembre la Giunta ha dato il via all’iter per affidare in gestione il Nestor. Il privato che verrà selezionato tramite la procedura ad evidenza pubblica, dovrà portare avanti importanti lavori su struttura e impianti. In cambio avrà la gestione (e gli introiti) del teatro. Il Comune ha incaricato un tecnico esterno per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Fase cruciale per determinare il costo e l’entità di interventi consistenti e necessari sulla struttura. E’ abbastanza nota, per chi frequenta gli spettacoli al Nestor, la necessità di manutenzioni. A partire da centinaia di sedili da cambiare per arrivare a segni di usura e infiltrazioni sulle pareti. Il bando però ancora non si vede. “Entro agosto avremo il progetto di fattibilità – spiega l’assessore Cirillo – Quindi il bando dovrebbe essere pronto per settembre. Si tratta di interventi consistenti dal punto di vista economico. Non escludiamo di poter contribuire, con una compartecipazione alle spese. Molto dipende anche dalla possibilità di intercettare i finanziamenti del Ministero per la Cultura. L’idea è portare avanti l’operazione sul modello di quella per lo Stadio al Casaleno”. Insomma, si attendono sviluppi estivi sia per l’agognato bando che per la questione relativa alla contesa sui canoni per l’utilizzo del Nestor.



Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA