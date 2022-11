Martedì 29 Novembre 2022, 09:14

Si terrà il 4 dicembre presso il Nestor di Frosinone, la prima della stagione teatrale della fondazione internazionale Il Giardino delle Rose Blu Onlus. Si parte, quindi, dopo la presentazione della neonata compagnia teatrale di spettacolo, danza, lirica e recitazione Nestor Theater Company di Kevin Arduini L'idea nasce da Don Ermanno, manager artistico della compagnia, che resosi conto delle problematiche giunte dai venti di guerra in Ucraina, ha pensato di fare beneficenza a vario titolo creando anche la Asdek, accademia arte spettacolo e danza per il sociale e solidarieta all'interno della fondazione internazionale. Da qui la prima iniziativa teatrale: Visionary Opera, con il ricavato devoluto in beneficenza per la causa ucraina.



Il 4 dicembre la pièce teatrale La favola della principessa Sissi sarà la prima di una stagione di 6 appuntamenti, tutti volti alla beneficenza e all'arte. Don Ermanno punta l'attenzione sulla qualità artistica su cui si è lavorato e sulla quale sempre si lavora; la compagnia può contare su un complessivo di quasi 60 elementi tra cui Kevin, in qualità di direttore artistico, 15 ballerini, una orchestra da camera diretta dal maestro Gizzi, nuovo direttore del conservatorio di Frosinone Licino Refice, 7 cantanti lirici, 7 tra figuranti e attori e il restante staff tecnico. La compagnia vanta anche una collaborazione, inerente la realizzazione delle scenografie, con il liceo artistico di Frosinone Anton Giulio Bracaglia, coadiuvata dalla professoressa Petrarca, e sembra anche ci potrà essere anche un qualche cosa con l'accademia delle belle arti. Don Ermanno sta lavorando in questa direzione. Di fondamentale importanza è stato l'appoggio economico che gli sponsor hanno dato per dar vita a tutto ciò, per poter dare alla beneficenza anche una qualità di tutto rispetto e soprattutto per poter riuscire nell'intento di dare la possibilità di poter intraprendere questa carriera artistica anche a chi non ne ha le disponibilità economiche. Particolare non trascurabile, ma di fondamentale importanza per la raccolta dei fondi, il fatto che lo spettacolo è anche itinerante, quindi avràla sua pianta stabile al Nestor di Frosinone, ma un qualsiasi altro teatro in Italia o anche all'estero potrà avere la sua replica. In questo senso il 17 novembre Kevin, in rappresentanza della compagnia, è stato invitato e si esibito in un estratto di Gocce d'infinito, dalla camera di commercio italo-croata, alla presenza anche dell'ambasciatore italiano in Croazia. Le date degli spettacoli: La favola della Principessa Sissi 4 dicembre Visionary Opera 4 febbraio Gocce d'infinito 11 marzo Leonardo 16 aprile John Lennon's Images 10 giugno Per i biglietti 0775/8350368 o ntcompany@libero.it Per chi ne fosse interessato c'è anche una formula abbonamento per la stagione intera.

Flavio Germani

© RIPRODUZIONE RISERVATA