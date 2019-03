© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione dei carabinieri tra le province di Roma e Frosinone, con al centro il comune di Ferentino. Qui, alle prime luci dell'alba, è stato arrestato il consigliere comunale Pio Riggi che, nella precedente amministrazione, si era occupato dei lavori al cimitero.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica– Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto l’arresto di cinque soggetti, accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un giovane imprenditore di Tivoli. L’indagine dei Carabinieri, infatti, sostiene che siano state chieste tangenti all’imprenditore tiburtino , per indurlo a pagare una ingente somma di denaro, in seguito ad un appalto di circa 6 milioni di euro che si era aggiudicato, utile alla costruzione ed alla gestione di loculi presso il cimitero del comune di Ferentino. In particolare si sospetta che, per portare a termine l'operazione, la gang si era rivolta a personaggi contigui ad un clan camorristico di Napoli centro, stanziati a Roma, che hanno agito sfruttando la forza di intimidazione del clan, mediante l’uso di armi e perfino mediante veri e propri raid nella sede dell’azienda.