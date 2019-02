© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche l'ex commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Valle del Liri, Sora e Cassino Raffaele de Lipsis tra i giudici arrestati nell'inchiesta sulle tangenti per comprare sentenze nell'ambito della giustizia amministrativa: circa cinque episodi di corruzione contestati dai magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che hanno portato agli arresti di 4 persone.Ai domiciliari sono finiti il giudice del Consiglio di Stato, attualmente sospeso, Nicola Russo, già arrestato un anno fa per altre vicende giudiziarie, l'ex presidente del Consiglio della giustizia amministrativa siciliana Raffaele de Lipsis, l'ex giudice della Corte dei Conti Luigi Pietro Maria Caruso, mentre il deputato dell'Assemblea della Regione Sicilia Giuseppe Gennuso non è ancora stato arrestato invece perché si trova attualmente all'estero.De Lipsis si dimise dall'incarico di commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica nel maggio del 2017 proprie a seguito delle prime notizie uscite sull'inchiesta.La sua azione si è fatta sentire soprattutto al consorzio di Cassino, Valle del Liri, dove ha revocato oltre 30 assunzioni e inviato gli atti alla procura regionale della Corte dei Conti.De Lipsis è accusato di aver ottenuto tangenti per 80 mila euro per intervenire su alcune sentenze. Tra queste anche quella relativa ad un contenzioso che la società Open Land, rappresentata da Amara, aveva con il comune di Siracusa. De Lipsis, attraverso la nomina di consulenti graditi ad Amara e Calafiore, fa ottenere alla società un risarcimento dal comune siciliano di 24 milioni euro. Di questi ne verranno elargiti due prima dell'esplosione del caso giudiziario. Per questa operazione De Lipsis ha ottenuto 50 mila euro di tangenti.Infine l'ex presidente del Cga è intervenuto, in qualità di presidente del collegio, nella vicenda relativa al ricorsopresentato da Giuseppe Gennuso dopo la sua mancata elezioni alle amministrative del 2012. Il tribunale amministrativo annullò quel risultato elettorale di Siracusa favorendo Gennuso che venne rieletto alla nuova tornata. In cambio il giudice ha ottenuto 30 mila euro. Denaro che Gennuso consegnò attraverso l'ex giudice della Corte di Conti, Luigi Pietro Maria Caruso.