Lunedì 12 Luglio 2021, 01:15

Si corre e si cerca di farlo a una velocità maggiore della variante Delta. Come avviene, ormai da tre settimane, si tracciano e si analizzano i tamponi per individuare i casi legati alla temuta (per velocità di diffusione) variante del Covid-19. Per ora i casi confermati dall’Asl sono due, si tratta di due persone ricoverate già da diversi giorni all’ospedale di Frosinone, in discrete condizioni di salute. La corsa contro la variante è a doppio binario, con più tamponi e più vaccini. Per aumentare il numero di tamponi nell’ultimo weekend è partito il progetto dell’Asl di Frosinone, con il quale è stato portato un camper attrezzato nelle piazze della Movida del Capoluogo. In piazza Amendola, per la precisione, dove diversi giovani si sono sottoposti, spontaneamente, a tampone. Nessun caso positivo dei 23 tamponi effettuati.

«Sono rimasta davvero colpita dal senso di responsabilità dei ragazzi - ha commentato Simona Di Chiara, responsabile attività tamponi della Asl di Frosinone – ne cito uno, ad esempio, vaccinato con la prima dose al mattino: ha voluto farsi il tampone perché non si sentiva tranquillo».

«La battaglia non è finita - avverte Pierpaola D’Alessandro, direttore generale della Asl di Frosinone - . Vogliamo tutti vivere un’estate tranquilla e pensare alla ripresa anche delle scuole in autunno. Quindi servono comportamenti di buon senso».

LA MANAGER

«La Ciociaria si sta comportando bene, ma il virus si prende gioco di noi e alla ripresa della vita sociale, lui festeggia – ha aggiunto la dottoressa D’Alessandro – Proprio per questo chiediamo a tutti un grande senso di responsabilità. Il virus circola. Basta un attimo che le cose si complicano».

Il camper dei tamponi di sera è un’esperienza che si ripeterà in tutto il territorio ciociaro per non dare tregua al virus. Ma l’Asl di Frosinone oltre a tracciare per prevenire la diffusione della variante Delta, sta spingendo sull’acceleratore della campagna vaccinale. Ci sono fasce d’età, come hanno dimostrato i numeri resi noti nelle scorse ore, che hanno risposto solo a metà. È il caso delle fasce d’età dai 40 ai 60 anni, per le quali poco più del 50 percento degli aventi diritto hanno risposto alla chiamata per l’inoculazione della dose. In campo anche un camper per la vaccinazione che raggiungerà diversi piccoli centri della Ciociaria per somministrare vaccini J&J. Nel frattempo sul fronte dei contagi nella giornata di ieri, su 567 tamponi, sono stati riscontrati tre nuovi positivi, sei negativizzati e nessun decesso, come avviene da 20 giorni. I tre positivi risiedono tutti a Boville Ernica.

L’ODISSEA

Intanto resta la confusione per chi si assenta dal posto di lavoro (soprattutto nei giorni di sabato e domenica) per vaccinarsi. I medici di famiglia, non lavorando nel week end, non rilasciano alcuna certificazione, anche in caso di febbre, spossatezza o lievi malori. E rimandano i pazienti alla Guardia medica. Le guardie mediche (che sono perfino prive di connessione internet per le eventuali comunicazioni all’Inps, come a Castro dei Volsci) di contro, dirottano i pazienti ai Pat (presidi attività territoriali). Insomma, un’odissea; come accaduto a Ceccano dove il Pat, sabato pomeriggio, non era in grado di offrire il servizio, per la fila dei pazienti presenti in corridoio e la lentezza del servizio sanitario offerto ai cittadini (un medico e una infermiera). Di certo un servizio che, con tutti i suoi limiti, non offre garanzie ai pazienti.