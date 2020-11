DRIVE IN

Si registrano miglioramenti nella situazione legata alle code di automobili al drive in del capoluogo mentre, già da ieri, è iniziata la fase di montaggio di un nuovo prefabbricato all'esterno del Pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani.

Per quanto riguarda, dunque, il problema delle code infinite che, nelle scorse settimane, si sono create nel centro tamponi di Frosinone di via Fanelli, si riscontrano passi avanti in positivo, dopo l'obbligo di potersi sottoporre ai test esclusivamente dietro la prenotazione online. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, la situazione appariva tranquilla. Poche le auto incolonnate: «Sono in fila da pochi minuti testimonia una ragazza- e sono quasi arrivata all'area per fare il test. Avevo la prenotazione alle 11 e la tempistica è stata pienamente rispettata. Ero spaventata perché un po' di tempo fa, passando per via Armando Fabi, avevo visto file che iniziavano già da l'ingresso della strada. Oggi, invece, mi è andata bene».

«Il servizio è migliorato spiega un altro cittadino in attesa- ho già fatto il tampone due settimane fa e quella volta sono stato quasi due ore incolonnato qui. Oggi, neanche mezzora».

Nella prima mattinata, invece, attorno all'orario d'apertura delle 8, qualche difficoltà si è creata. Come testimonia un signore all'ingresso dell'area dedicata ai test epidemiologici: «Ho impiegato circa un'ora per sottopormi al tampone. La prenotazione era alle 8 ma, adesso che sono quasi arrivato si sono fatte le 9. Per farlo oggi, mi sono prenotato nella mattinata di lunedì. Ho dovuto fare il tampone per poter tornare al lavoro».

Nella prima fascia oraria in cui era possibile sottoporsi al tampone, dunque, un pò di fila si è creata. Ma comunque, nettamente meglio rispetto alle settimane scorse, quando si registravano tempi di attesa di quasi due ore.

IL PORTALE WEB

Se da una parte, quindi, ci sono migliorie nei tempi di accesso ai drive in per effettuare i test, si segnalano però criticità nella prenotazione degli appuntamenti. Negli scorsi giorni, infatti, accedendo al sito regionale predisposto, la prima data disponibile per prenotare il tampone era dopo tre giorni. Ma, nel pomeriggio di ieri, invece, accedendo al portale web della Regione, non era possibile prenotare il tampone nel centro tamponi frusinate - e in quasi tutti gli altri della Regione- per nessun giorno.

Risultavano, però disponibili, per un appuntamento, solo i drive in di Sora e Cassino.

In totale, comunque, ogni giorno sono circa 440 i tamponi che vengono eseguiti al centro frusinate di via Fanelli. A questi, a volte si sottopongono anche cittadini di altre province laziali, come spiega un uomo di Zagarolo, fermo nel parcheggio circostante l'area tamponi, in attesa di ricevere il risultato del suo test rapido: «Da Zagarolo, impiego mezz'ora per arrivare a Roma e circa 30 minuti per arrivare qui. Per questo, ho preferito venire a Frosinone. Qui si fa molto prima, le operazioni per fare i tamponi sono molto più rapide. Questa mattina, infatti, ho fatto solo 30 minuti di fila. Mia moglie e mio figlio, invece, qualche settimana fa, sono andati al drive in di Labico. Sono arrivati alle 5 di mattina e hanno finito alle 11, ben 6 ore dopo. Oggi qui a Frosinone ho fatto subito. Adesso conclude- sto attendendo i risultati del tampone rapido. Se è negativo potrò andarmene, altrimenti verrò sottoposto a quello molecolare».

IL TENDONE

Sempre nella mattinata di ieri, invece, all'esterno del Pronto soccorso dell'ospedale frusinate Spaziani sono iniziati i lavori per l'installazione di un nuovo prefabbricato che verrà montato al posto della tenda già presente. Le orperazioni potrebbero esser terminate per la metà della prossima settimana. La struttura sarà dedicata all'attività di triage di casi sospetti Covid-19.

Matteo Ferazzoli

