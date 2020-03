Non è stata una concessione a cascata in piena emergenza. L’esperienza dei professionisti e l’impegno della Asl ha segnato la svolta. Il nuovo servizio attivato al Laboratorio analisi dell’ospedale Fabrizio “Spaziani” di Frosinone per eseguire i tamponi per il Coronavirus, è stata una conquista sul campo. La Asl ciociara, in un primo momento, era stata esclusa dalla gestione delocalizzata dei tamponi che erano eseguiti solo all’Istituto "Spallanzani" di Roma e in altre strutture della Regione, da ieri ha cominciato ad eseguire i primi test. Un'ottima emergenza, in vista del picco dei contagi atteso per i prossimi giorni: si accorciano i tempi e migliora il rapporto tra la sanità e i cittadini in un momento di apprensione generale.

LEGGI ANCHE Coronavirus, «Uscite di casa, è un complotto». Il delirio social è sotto inchiesta

LEGGI ANCHE Coronavirus, sperimentazione a Bologna: tampone a bordo auto. Test “drive-thru”. Più veloce e più sicuro per operatori

COME FUNZIONA

Fino a due giorni fa i casi sospetti di Coronavirus venivano sottoposti al tampone (faringeo e nasale) che, poi, veniva inviato fuori provincia. Ciò, considerato il periodo di piena emergenza sanitaria, ha causato pericolose lungaggini. Ci sono stati casi in cui gli esiti dei tamponi sono arrivati dopo 36 ore, se non oltre. Ora tutto cambia, come spiega la dottoressa Carla Gargiulo direttore del Servizio Medicina Trasfusionale e Responsabile Laboratorio Analisi: «Ci saranno tre sedute al giorno, dalla durata di 5 ore ciascuna. Per noi la seduta si attiva quando parte il macchinario che elabora i tamponi. In ogni seduta si possono arrivare a lavorare fino 40 tamponi».

Il servizio è attivo da ieri al secondo piano dell’ospedale di Frosinone, dove fino alle 15 erano stati eseguiti 30 tamponi e vi rimarrà fino al termine dell’emergenza Coronavirus. «Il servizio – spiega ancora la dottoressa Gargiulo - è stato attivato grazie all’impegno di tutta la direzione generale. C’è stata una prova metodologica con l’Istituto Spallanzani di Roma che ha dato risultati ottimali e per questo è arrivato l’ok dalla Regione Lazio».

Coronavirus, il picco quando arriverà? Garattini: «Ci vorrà tempo, ecco perché»

Un risultato importantissimo sotto il profilo delle tempistica, ma anche del decongestionamento delle strutture sanitaria della Provincia. Tutti gli ospedali, da Cassino, Sora e Alatri, e le varie strutture sanitarie avranno come unico punto di riferimento per i tamponi Covid-19 il Laboratorio dello Spaziani. «I tempi per avere le risposte dopo i tamponi saranno notevolmente abbreviati, in sei ore si avranno tutti gli esiti. Questo è, sicuramente, un fattore positivo per chi attende di sapere se è stato contagiato o meno. Ma - ha spiegato la dottoressa Gargiulo - c’è un altro aspetto importantissimo: avere le risposte in tempi brevi permette di liberare il pronto soccorso. Se il caso è positivo si segue il protocollo regionale, se è negativo il pazienti si rimanda a casa».

In queste ore molti si chiedono se i tamponi, faringei e nasali, per accertare il contagio da Covid-19 verranno eseguiti a tappeto. Un'ipotesi per ora smentita dalla responsabile del servizio: «Non ci saranno interventi a tappeto. Per essere sottoposti al tampone occorre rientrare in alcune casistiche indicate dal protocollo regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA