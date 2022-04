Tamponamento sulla Casilina a Castrocielo, coinvolto scuolabus: illesi gli occupanti

Uno scuolabus con a bordo gli studenti delle scuole medie di Castrocielo è stato tamponato oggi pomeriggio sulla Casilina Sud all'altezza del bivio di Aquino. Due i mezzi coinvolti oltre al bus: una Panda e una Range Rover. Subito sono stati allertati i soccorsi del 118, ma l'intervento dei sanitari non si è reso necessario: l'ambulanza è andata via vuota. Nessun ferito tra gli automobilisti e neanche tra gli studenti, solo molto spavento e qualche danno riportato ai mezzi di trasporto.

Il sindaco Fantaccione in serata ha rassicurato: "L' autista e i bambini trasportati, stanno bene, e hanno riportato solo un po' di spavento. Il mezzo dovrà stare fermo per diversi giorni, e a partire da domani 6 aprile fino a venerdì 8 aprile, il servizio trasporto per la scuola primaria e media, sarà sospeso. Regolare invece il servizio trasporto per la materna capoluogo. Il servizio tornerà ad essere regolare a partire da lunedì 11 aprile 2022".