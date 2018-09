© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponamento a catena sulla circonvallazione, tre auto coinvolte e due feriti in codice giallo verso il Pronto Soccorso. E’ quanto accaduto pochi minuti dopo le otto di questa mattina ad Alatri, a un chilometro dal centro storico, su via Circonvallazione Sanità che collega il centro urbano alla zona dell’ospedale. Tre le vetture coinvolte; secondo le prime ricostruzioni dei fatti una utilitaria Citroen di colore grigio condotta da un 40 enne commerciante del posto avrebbe tamponato con violenza un’altra Citroen ultimo modello di colore verde acqua, condotta da una trentatreenne sempre di Alatri che, a sua volta, avrebbe fatto in tempo a frenare lambendo solo di striscio la station wagon nera ferma al centro della carreggiata nell’attesa di svoltare verso alcune attività commerciali della zona. Illeso il guidatore di quest’ultima vettura, mentre per gli altri due le conseguenze sono state abbastanza dolorose. La giovane donna, soccorsa sia dai passanti che dagli operatori del 118 immediatamente arrivati a bordo dell’autoambulanza, è stata dapprima adagiata a terra, poi trasferita in barella sul mezzo di soccorso, con il collare per tenere ferma la colonna vertebrale visto l’intenso dolore riferito agli operatori sanitari. Qualche difficoltà in più per intervenire sul secondo guidatore, il commerciante alatrense a bordo dell’ultimo veicolo della fila. Ad aiutare i sanitari, in questo caso, sono intervenuti i Vigili di Alatri e qualche persona scesa dai veicoli in coda. L’urto tra le due vetture, infatti, aveva incastrato l’uomo tra il volante e il sedile. Trasferito anch’egli su una barella è stato poggiato a lato della strada in attesa di una seconda ambulanza. Nel frattempo la Polizia Locale ha gestito l’intenso traffico dovuto principalmente all’ingresso degli studenti nelle varie scuole della zona oltre che all’apertura delle tante attività commerciali. I due pazienti sono stati, così, condotti in Pronto Soccorso al San Benedetto, entrambi con poli trauma cervicale e lombare, in un caso anche toracico. La donna è stata dimessa con una prognosi di 6 giorni mentre per l’uomo sono necessari ulteriori accertamenti.