Incidente tra un'auto e un tir sull'A1: otto chilometri di coda tra Ceprano e Frosinone

Un'auto è finita sotto un Tir: caos e lunghe cose in A1. E' successo poco dopo le 19, al chilometro 639 direzione Sud, tra i caselli di Frosinone e Ceprano. A causa del traffico, già intenso a causa dell'esodo di Pasqua, si sono formate code di oltre otto chiliometri. Austrade per l'Italia consiglia, a coloro i quali sono in viaggio verso Sud, l'uscita a Frosinone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le cure agli occupanti dell'auto, nessuno dei quali ha riportato gravi ferite, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Frosinone.