"Tac Ecologica" vicina al crac dopo il sequestro, stop alla raccolta rifiuti: è caos in 21 Comuni

L'amministratore giudiziario della Tac Ecologica rescinde i contratti per la raccolta dei rifiuti, è caos in 21 Comuni della provincia di Frosinone. I gravi disservizi si stavano trascinando da tempo, dopo che la società con sede a Veroli (facente capo all'imprenditore Alfredo Coratti) era stata sequestrata nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri forestali. La comunicazione ai Comuni, a firma dell'amministratore giudiziario Fabrizio Iapoce, è arrivata ieri sera intorno poco prima delle 19: «In data 24 ottobre il tribunale di Roma ha autorizzato il sottoscritto a comunicare ai Comuni l'impossibilità di proseguire il servizio, con ogni conseguenza sulla sopravvivenza dei contratti esistenti tra Comuni e Tac Ecologica, che dovranno per l'effetto ritenersi sciolti e inefficaci».In provincia di Frosinone i Comuni interessati sono i seguenti: Amaseno, Atina, Boville, Sant'Andrea del Garigliano, Sgurgola, Vico nel Lazio, Paliano, Patrica, Sant'Elia Fiumerapido, Filettino, Fiuggi, Acuto, Posta Fibreno, Serrone, Trevi nel Lazio, Piglio, e quelli dell'Unione Antica Terra del Lavoro (San Giovanni Incarico, Falvaterra, Ceprano, Pastena e Rocca d'Arce). Ricevuta la comunicazione i sindaci si stanno adoperando per correre ai ripari e predisporre gli affidamenti d'urgenza. La situazione però è critica, anche perché lo stop del servizio di raccolta di queste ore si va aggiungere ai gravi disservizi che si stanno registrando da settimane.I bilanci della società erano già fortemente in sofferenza al momento del sequestro avvenuto lo scorso giugno a causa dei rilevanti crediti vantati nei confronti dei Comuni. A fine luglio l'amministratore giudiziario in una relazione aveva messo in guardia sul fatto che se l'azienda non avesse incassato in tempi brevi i crediti non sarebbe stata in grado di proseguire la propria attività. Il colpo finale è arrivato il 19 settembre quando, spiega l'amministratore giudiziario, alcuni creditori hanno ottenuto il pignoramento dei conti correnti per cui non è stato più possibile pagare gli stipendi, le cartelle erariali e i fornitori. Tutto ciò ha portato al blocco delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fino all'epilogo di ieri,