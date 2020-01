Tabaccheria assaltata nella notte: paura a Cervaro

Una tabaccheria è stata assaltata, da una banda di malviventi, la notte scorsa a Cervaro. I ladri hanni sfondato la vetrata d'ingresso dell'attività commerciale che si triva in pieno centro e poi hanno portato via, caricandole su un furgone, le slott machine presenti nel locale.

A dare l'allarme sono stati i poprietari. Le slot machine, divelte, sono state ritrovate nella mattinata di oggi in una località di campagna, sempre nelle zona di Cervaro.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA