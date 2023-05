Roccasecca, sversamenti nel Fiume Melfa e moria di pesci: scattano le indagini

Giovedì 11 Maggio 2023, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 15:32

Sversamenti nel fiume Melfa a Roccasecca: scattano gli accertamenti. «Informiamo i cittadini che all’esito della segnalazione pervenuta in tarda mattinata di oggi (ieri, ndr) in merito agli sversamenti nel fiume Melfa, sono state immediatamente allertate le autorità competenti che insieme alla Polizia municipale e all’Arpa Lazio hanno effettuato il sopralluogo sui luoghi interessati. All’esito, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti degli eventuali responsabili», ha concluso la nota del Comune. Nelle acque del fiume sono apparse macchie di colore scuro che hanno messo in allarme i cittadini. Tra qualche giorno all’esito degli accertamenti si capirà quali sostanze hanno oscurato le acque del fiume. Ma soprattutto si dovrà capire se c’è stata compromissione dell’ecosistema che c’è nel fiume Melfa, uno splendido corso d’acqua tenuto sott’occhio dagli ambientalisti del territorio.