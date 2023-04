Martedì 11 Aprile 2023, 07:39

Una enorme svastica nel piazzale antistante il parco giochi di piazza Aldo Moro. Un gesto gravissimo che ha suscitato un vespaio di polemiche ed un'ondata di indignazione in tutta la provincia di Frosinone. Non però da parte delle massime cariche istituzionali che non hanno ancora condannato ufficialmente l'episodio ad eccezione del presidente del consiglio comunale di Veroli.

LA RICOSTRUZIONE

Il fattaccio si è verificato nella notte tra sabato e domenica in località Colli a Monte San Giovanni Campano. Un gruppo di ragazzini (questa l'ipotesi più accreditata al momento) si è introdotto nell'area giochi sicuramente dopo la mezzanotte, a quell'ora infatti i fedeli sono usciti dalla chiesa al termine della veglia pasquale e la situazione era ancora normale, ed hanno rimosso i tappetini di gomma antiurto neri che erano sotto le giostre. A quel punto li hanno utilizzati per comporre una enorme svastica. Al mattino alcuni passanti l'hanno notata ed indignati hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine.

IL SINDACO

«Sono rammaricato e come Sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini». Poche parole, cariche di amarezza sono quelle del sindaco Emiliano Cinelli affidate ai social network. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti. Purtroppo c'è da dire che nella zona non ci sono telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso il gesto. Non si esclude che fossero al corrente di questo dettaglio di non poco conto e che quindi abbiano agito indisturbati sapendo di non essere immortalati da nessuna telecamera. Ma fin da subito le indagini degli inquirenti si sono orientate su tre forse quattro ragazzini, tutti minorenni, forse visti da qualcuno che ha riferito ai Militari dell'Arma. Se da una parte c'è chi minimizza sull'accaduto riportandolo ad una bravata di giovani «senza valori, ignorante e senza altro di meglio da fare», per la gran parte della popolazione si tratta di un fatto gravissimo su cui è opportuno fare chiarezza fino in fondo poiché la svastica è, di fatto, il simbolo dell'orrore. Il sindaco Cinelli si dice certo che si sia trattato di «una bravata compiuta da un gruppo di ragazzi durante la notte e non un gesto politico» anche perché nella città - decorata con medaglia di bronzo al merito civile per gli episodi della II Guerra Mondiale - non si sono mai registrati episodi di estremismo. I carabinieri procedono per "danneggiamento della cosa pubblica".

LE REAZIONI

«Sono delusa e amareggiata per quanto accaduto. Si tratta di un atto inqualificabile, che offende una intera comunità. Il tentativo di derubricare il tutto a una bravatà è inammissibile. Questi sono gesti figli di una cultura politica che in questi anni ha inneggiato a fascismo e nazismo, in Italia e in Europa. Esprimo vicinanza a tutti i cittadini e in particolare al sindaco Emiliano Cinelli, comprendendo appieno il suo rammarico». Così in una nota Sara Battisti consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio. Luca Di Stefano, presidente della Provincia: ««Non ci sono parole se non di condanna per quanto accaduto a Monte San Giovanni Campano. Un gesto che provoca profondo dolore in tutta la comunità».