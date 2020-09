© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano nove giorni alla ripresa delle lezioni, ma l’avvio sembra essere tutto in salita.Trasporti a parte (vedi articolo a destra) il vero nodo restano gli spazi (perchè le aule, per il «distanziamento», non bastano) e, soprattutto, i professori.Nelle ultime ore sono state pubblicate le graduatorie relative alle supplenze in provincia. Sono graduatorie attese da anni, perchè, per il futuro, si potrà attingere solo da queste. E dai giorni di supplenza, spesso, dipende il futuro di un insegnante (grazie ai punti che accumula). Per l’assegnazione dei punteggi si valutano diversi parametri: non solo la laurea (obbligatoria) ma anche i corsi di specializzazione, la certificazione sulle lingue estere, le esperienze lavorative già maturate, i dottorati, i master.... Insomma, ad ogni voce corrisponde un punteggio e, alla fine, il totale è quello che determina la posizione. Le varie graduatorie (per classi di concorso, ossia le materie di insegnamento) contano da 1.000 ai 2.000 iscritti.Ebbene, lo stupore dei partecipanti (alcuni anche con più di 50 anni di età) è stato grande perchè i conteggi non corrispondono. Alcuni titoli non sono stati conteggiati, o conteggiati male, altri valutati in maniera errata, e così via.In poche parole le graduatorie sono zeppe di errori.Ovviamente il primo Ufficio ad essere stato preso di mira è lo Scolastico provinciale (l’ex Provveditorato). Ma la sorpresa maggiore è proprio qui.Alle 11, ieri mattina, la centralinista confessa: «Ho ricevuto tantissime telefonate da persone che cercavano chiarimenti o volevano sapere se, e come, fare ricorso. Molti erano per l’insegnamento dell’Italiano...»Altro, ovviamente, non può dire (essendo una centralinista).Ma i dirigenti?La nuova responsabile ieri mattina non c’era. Il vicario era a riposo.E il personale? Gran parte è in smart working, per cui l’unico modo di contatto è scrivere una mail (sperando che qualcuno, poi, risponda).Ebbene, il Messaggero, alle 11,10, ha scritto sia alla dirigente che al vicario.Alle 18,50 la dirigente, Azzurra Mottolese, ha così risposto per mail: «La procedura di costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze ha interessato, a livello nazionale, centinaia di migliaia di persone e si è svolta in pochi giorni, grazie allo sforzo di tutti e soprattutto delle scuole e del personale amministrativo coinvolti. Nel caso di Frosinone, si tratta di ben 19.000 istanze di partecipazione alla procedura. A fronte di numeri così elevati è normale che alcuni partecipanti possano aver sbagliato a compilare la domanda o che si siano verificati altri disguidi, sempre limitati a una piccola percentuale delle istanze complessivamente presentate. L’Amministrazione lavorerà per correggere queste situazioni man mano che emergeranno».Per la cronaca, va ricordato che, a fronte di una situazione caotica, all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Frosinone, ieri mattina, c’erano appena 6 persone «in sede».E per i ricorsi?La gentile centralinista ha una sola risposta: «Usate la mail usp.fr@istruzione.it. Scrivete....»IL SINDACATOMa se questa è la situazione presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, il sindacato è in fermento.«Siamo subissati di telefonate e noi stessi abbiamo difficoltà a dare risposte in una situazione così caotica - spiega Carlo Ferrazzoli, segretario della Cisl Scuola -. Abbiamo chiesto un incontro all’Ufficio Regionale, siamo in attesa di una risposta. Abbiamo predisposto un modulo per inoltrare i ricorsi e lo stiamo inviando. Ma non sappiamo se, alla fine, sarà preso in considerazione o se saremo costretti a ricorrere al Tar. E anche in questo caso non sappiamo se ogni richiedente dovrà presentare un proprio ricorso, o se potremo offrire una assistenza legale “cumulativa”».Ma se le graduatorie sono sbagliate anche gli incarichi potrebbero essere assegnati in maniera errata... «Esatto - risponde Ferrazzoli - Per cui, il giorno della “chiamata” , il professore dovrà esibire tutti i titoli indicati. E si verificheranno uno per uno».E se il conteggio non corrisponde, allora sì che saranno dolori. L’Ufficio Scolastico Provinciale lo sa?