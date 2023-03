Accende la stufa usando l'alcol, operatrice sanitaria ustionata dal ritorno di fiamma

Attimi di paura e tragedia sfiorata poco fa nel centro storico di Supino in via Selce a due passi dal Municipio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri una donna 45enne operatrice socio sanitaria privata è rimasta ferita da un ritorno di fiamma. Secondo le prime informazioni la donna - che svolge servizio domiciliare ad un signore disabile del posto - stava accendendo una stufetta e per favorire l'accensione per sbaglio ha buttato alcool. C'è stato un ritorno di fiamma che ha ustionato la donna. Illeso il disabile. La cosa è stata notata dai vicini che hanno lanciato l'allarme. La donna si trova ricoverata al Sant'Eugenio di Roma.