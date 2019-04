Superstrada Ferentino-Sora, 2.300 euro di multe al giorno con gli autovelox

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 2.300 euro al giorno. Euro in più, euro in meno. Non tradiscono le aspettative gli autovelox posizionati sulla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo, stando a quanto accertato dal Comune, sono stati elevati verbali per un totale di 215.000 euro: 2.300 euro al giorno appunto. Una ventina di multe al giorno considerando infrazioni di poco superiori ai 100 euro. Le entrate delle multe degli autovelox saranno divise a metà tra il comune di Ferentino e l’Anas proprietaria della strada. Il 50% di parte comunale sarà reinvestito sulla sicurezza stradale. L’ammontare delle multe accertate nei primi tre mesi è inferiore di circa un terzo rispetto alle previsioni del Comune che aveva ipotizzate entrate pari a circa 2,7 milioni all’anno. Se il tre verrà confermato anche per i prossimi mesi si arriverà appena a un milione di euro alla fine del 2019.