SuperEnalotto, sfiorato il jackpot a Ceccano: centrato un "5" da 25mila euro

Lazio di nuovo a un passo dal Jackpot record del SuperEnalotto. Dopo il "6" sfiorato nell'estrazione di sabato scorso, un altro giocatore è arrivato a un passo dal colpo grosso, stavolta con un "5" da 25mila euro centrato a Borgo Valsugana nel concorso di martedì 6 agosto, informa Agipronews. La giocata vincente è stata convalidata a Ceccano, in provincia di Frosinone, nella tabaccheria La Sosta della Fortuna in piazza Berardi 43. Il Jackpot, nel frattempo, mette in palio 205,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA