Mercoledì 9 Marzo 2022, 08:56

Verrà presto prorogata nel capoluogo l'esenzione del canone di pagamento per l'occupazione del suolo pubblico, per bar, ristoranti, tavole calde e pizzerie. E anche per quest'anno resta confermato il progetto Le Terrazze del Belvedere nel centro storico di Frosinone.

La deroga per il pagamento del suo lo pubblico per chi installa i dehors all'aperto scade il prossimo 31 marzo. Era quindi necessario capire quali fossero, invece, le intenzioni del Comune, una volta finiti i termini della decisione governativa. Anche perché si avvicina il bel tempo che, ovviamente, favorirà le attività che avranno posti anche all'aperto.

E a dare la notizia, spiegando l'indirizzo politico dell'amministrazione di Frosinone, è Riccardo Mastrangeli, attuale assessore al Bilancio e candidato alle primarie di centrodestra: «Prorogheremo l'esenzione del canone di pagamento del suolo pubblico per ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie», annuncia. E poi aggiunge: «Come amministrazione, vogliamo dare una spinta propulsiva per queste attività, danneggiate dal Covid e, con gli strumenti in nostro possesso, vogliamo favorire la ripresa del prodotto interno lordo della città, venendo incontro sia agli esercenti che ai cittadini. Dobbiamo continuare ad incentivare le attività del capoluogo - conclude - così da esser attrattivi anche per le persone che vengono da fuori Frosinone».

La proroga dovrebbe esser valida almeno fino a dicembre e riguarda esclusivamente gli spazi nella piena disponibilità dell'Ente ma non quelli in gestione privata. Presto dovrebbe arrivare la delibera di Giunta comunale che ufficializzerà il tutto. La novità ha quindi trovato l'entusiasmo delle attività.

ESERCENTI SODDISFATTI

«È una notizia molto positiva e, col periodo che abbiamo passato, diventa fondamentale - spiega Pietro del Bar Bonelli, zona Sacro Cuore - in questo modo ci viene concessa la possibilità per poter andare avanti. Anche perché i dehors attirano clienti e sono un'ottima alternativa, anche considerando il rincaro dei prezzi».

Sulla stessa lunghezza d'onda Elisa del bar Bagatto in via Aldo Moro: «È una notizia molto positiva spiega- perché questa possibilità agevola gli imprenditori che sono in difficoltà, martoriati anche dalla situazione del Covid». Dehors gratuiti, ovviamente, anche nella parte alta. Anche qui, molto soddisfatti i commercianti. «Per noi questo è fondamentale - commenta Carmine di Osteria Santa Lucia - il centro storico d'estate è ripartito anche grazie a questa tipologia di aiuto del Comune. Ora, ci stiamo attrezzando con un nuovo dehors, conforme al regolamento comunale. Siamo contenti, è una grossa spinta per la parte alta che, nel periodo estivo, si ripopola grazie a queste iniziative».

Infine, Andrea di Polo Nord: «È una notizia fantastica dichiara- in un momento storico in cui qualsiasi cosa si è alzata di prezzo, questa resta quasi l'unica cosa che continua ad aiutare».

LE TERRAZZE DEL BELVEDERE

E proprio per la parte alta, arriva un'altra novità. La annuncia Rossella Testa, assessore al Centro storico e candidata alle primarie di centrodestra: «Sicuramente porterò avanti, verso aprile, la proposta per il bando delle Terrazze del Belvedere - dichiara - Quest'Amministrazione non intende rinunciare a questo evento, che ha dato un forte impulso commerciale alle attività della parte alta, nonostante il Covid. Le Terrazze del Belvedere è uno degli eventi che ha portato e continua a portare una ripresa nella parte alta della città. Ormai - conclude - i giovani hanno scelto il centro storico come punto di incontro e socialità, cosa mai accaduta negli ultimi anni».