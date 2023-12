Venerdì 22 Dicembre 2023, 07:28

Spigole, orate, calamari, baccalà, cozze e vongole, scampi, cicale di mare. E poi il capitone e quest'anno anche il granchio blu. Via vai nelle pescherie per la preparazione del cenone della vigilia di Natale che la tradizione vuole a base di pesce. La fantasia non manca sulle tavole dei frusinati, ma anche l'offerta dei prodotti e dei prezzi. A fare la differenza è stato il famigerato granchio blu, ottimo per il sugo e anche dal costo accessibile, 10 euro al chilo. Sì, proprio quello che sta incrinando l'ecosistema dei nostri mari. E che sta divorando anche i mitili, soprattutto le vongole. Proprio il costo di questi bivalvi sta risentendo della sua voracità perché le vongole italiane sono sempre meno e il loro costo invece è più alto oscillando da un minimo di 15 ad un massimo di 22 euro, stanno alle rilevazioni in una storica pescheria del capoluogo. «Le vendite stanno andando discretamente commentano Vittoria Propoggia e Viviana Frezza pronte a mostrare un bancone carico di prodotti ittici in previsione delle feste ma le persone stanno molto più attente alla spesa. I nostri prezzi sono stati abbastanza costanti negli anni. L'unica specie ad aver subito rialzi è stata la vongola. E nonostante questo è ancora la più venduta». Ed ecco che alla spicciolata arrivano le clienti e lista alla mano fanno ordinazioni per il cenone da 100 e anche 150 euro. «In tavola ci saranno salmone con finocchi e arance, alici alla scapece, paccheri con polpo e pomodorini o anche con cozze e pecorino, devo decideree non mancheranno le frittelle tradizionali anche con le uvette» afferma una cliente. Siria, invece, che è un'insegnante, è pronta a «preparare una zuppa di pesce, un antipasto di misto mare, pennette al salmone e baccalà».

CASSINO

ISOLA DEL LIRI

La crisi "morde", ma al cenone di Natale non si rinuncia. Già da ieri molte pescherie stavano effettuando orario continuato con molti clienti in fila a Cassino per gli acquisti. Guai a sacrificare il cenone della vigilia. Livia, 53 anni, in fila alla nota pescheria "Shopping fish" di via Casilina Sud non nasconde le difficoltà: «La tredicesima? Una volta si poteva godere di questi benefici, adesso non è bastata neanche per pagare le bollette e le altre spese. E' ovvio - dice - che questa situazione di crisi economica comporta una maggiore accortezza negli acquisti, sto rinunciando a fare alcuni regali ma come si fa a sacrificare il cenone della vigilia? I prezzi sono aumentati ma in questo caso nessun sacrificio». Il titolare della nota pescheria di via Casilina Sud, così come altri colleghi, allo stesso modo evidenziano che anche quest'anno, nonostante la crisi, non riescono a soddisfare tutte le richieste viste le molte ordinazioni. «La crisi c'è, ovvio. Noi imprenditori - spiegano i titolari - siamo i primi a risentirne, ma quasi nessun cliente ha rinunciato alle spese in pescheria. Nel corso dell'anno ci sono stati periodi di flessione, ma a Natale nessuno bada alla spese e tutti i clienti intendono fare bella figura».«Stiamo andando alla grande» - esordisce così Pierpaolo che insieme ai suoi colleghi Ermete e Claudia gestiscono il punto vendita del pescato all'interno del supermercato più grande in centro ad Isola del Liri: «Salmone, orate, ricciole, cernie, sgombro, ovviamente, senza tralasciare i crostacei le vongole, le cozze, i calamari commentano - non c'è un particolare pesce richiesto. Rispetto allo scorso anno concludono i ragazzi del banco le vendite sono aumentate, ma a Natale si vende il triplo di un periodo normale. Ci aspettiamo il boom in questi giorni, che si preannunciano di fuoco, ma siamo allenati». Vicino al banco del pesce c'è Antonello: «Scelgo il pesce per mia sorella e mia madre sono ospite alla vigilia di una e a Natale dell'altra, il pesce qui è buono, lo compro spesso, ma questo Natale risparmio, la mamma è sempre la mamma non posso