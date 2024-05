Un giovane si è tolto la vita in casa ad Alatri. Nei giorni scorsi, nell'ambito di controlli dei carabinieri, era stato fermato perché trovato in possesso di droga. Non è ancora chiaro se ci sia un nesso tra le due vicenda. A fare la macabra scoperta sono stati i familiari, inutili i soccorsi. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il ragazzo era molto noto in città, al momento non si conoscono altri particolari sul suo estremo gesto.