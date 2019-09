© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kirby Academy, la scuola del fumetto di Cassino, ha preso parte alla tre giorni di “Palermo Comic Convention”, importante vetrina di carattere internazionale dedicata a fumetto, games, cinema e nuovi media. Un incontro fra esperienze diverse che sono all’avanguardia nel mondo che si è appena conclusa a Palermo dove, nell’area della Fiera del Mediterraneo, si è svolta la quinta edizione del salone internazionale in via Anwar Sadat.La Kirby Academy, scuola del fumetto cassinate, è stata presente con un proprio stand alla manifestazione , portando il know how quindicennale dell’associazione dalla terra di San Benedetto fino in Sicilia.Presenti alla convention il presidente Giorgio Messina esperto del mondo comics ed il docente della scuola Claudio Valenti che ha mostrato work in progress varie tecniche di disegno; l’associazione Cassinate ha tenuto anche una conferenza sulla tematica del fumetto nelle sue declinazioni anche editoriali, portando il know how acquisito sul territorio cassinate al pubblico.Quella di Palermo è stata un’importante vetrina di carattere internazionale per fumetti, games, cinema e nuovi media. Un incontro fra esperienze diverse all’avanguardia nel mondo. Il padiglione espositivo di via Anwar Sadat è stato visitato da migliaia di persone che hanno potuto incontrare esperti di fama internazionale. “Il popolo palermitano - ha detto Giorgio Messina, presidente dell’associazione cassinate che dirige la KIRBY ACADEMY, la scuola del fumetto di Cassino – ha molto apprezzato le nostre proposte. Qui – ha aggiunto Messina – abbiamo portato la nostra esperienza mettendo in vetrina il nostro know how portato dalla terra di San Benedetto, gli oltre 200 titoli della nostra collezione editoriale, e tutto il nostro entusiasmo. E a Palermo abbiamo presentato anche “Cuore d’acciaio” del vignettista Claudio Valenti. Un fumetto dove si parla di una Palermo del futuro a rischio devastazione che viene salvata da un cattivo che si chiama psicomante, grazie alla presenza di un uomo, una donna e un robot gigante”.Con l’occasione, Kirby Academy ha presentato anche a Palermo il concorso per scrittori e disegnatori con la messa in palio di 2 borse di studio dal titolo: CASSINO CITTA’ FANTASTICA, Il tema del concorso: La città di Cassino protagonista del “fantastico” in ogni sua declinazione. Molta soddisfazione per lo staff della Kirby Academy al rientro dalla kermesse palermitana , che è stata anche l’occasione per confrontarsi con il mondo del comics e conoscere personaggi di rilievo internazionale tra i quali l’attrice spagnola Arianna Walls ed il disegnatore argentino Eduardo Risso.“Una vetrina importante che ha dato visibilità anche al territorio cassinate con la presenza della nostra associazione alla Palermo Comic Convention – dichiara il presidente Giorgio Messina – perché è fondamentale nel nostro settore promuovere talenti e cultura in ambito nazionale ed internazionale, e confrontarsi per migliorare sempre la ricerca, la sperimentazione, la competenza e la conoscenza, per invogliare i nostri giovani ad appassionarsi al mondo del fumetto che può dare molti sbocchi in ambito lavorativo e creativo ”.