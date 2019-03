Stupro sull'amichetta della figlia, l'imputato confessa: «Voglio risarcire la famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena nel processo a carico di C.B., il 49enne accusato di aver violentato una ragazzina di soli 14 anni residente a Torre Cajetani.L’uomo, che attualmente detenuto, tramite il suo avvocato difensore Carla Parmegiani ha confessato la propria colpa e ha chiesto di poter risarcire la vittima.Una confessione choc che ha fatto scendere in aula un silenzio tombale. A quel punto il giudice, per dare la possibilità di quantificare la proposta di risarcimento danni, ha fissato l’udienza per il prossimo 29 marzo.«Prendiamo atto della volontà dell’imputato - ha dichiarato l’avvocato Giampiero Vellucci che insieme al collega Riccardo Masecchia rappresenta i familiari della vittima- ma il danno arrecato è troppo pesante per essere risarcibile».I fatti oggetto del processo risalgono al settembre dello scorso anno. L’uomo, padre di un’amica della vittima degli abusi, violentò la ragazzina mentre la stava accompagnando a casa dopo che la stessa aveva trascorso il pomeriggio insieme alla figlia per fare i compiti. Una persona che i familiari della giovane vittima conoscevano molto bene e sulla quale riponevano la massima fiducia.Nel corso dell’incidente probatorio la minorenne aveva raccontato al magistrato inquirente di aver cercato in tutti i modi di fuggire a quella violenza. Ma l’uomo che era molto più forte di lei, era riuscito ad immobilizzarla ed a violentarla.Ieri mattina non appena l’imputato si è presentato in aula ha scatenato le ire dei è parenti present. Gli agenti della polizia penitenziaria che affiancavano l’imputato hanno impedito qualsiasi tipo di contatto dell’uomo con altre persone. Data la delicatezza dell’argomento il giudice ha deciso di tenere l’udienza a porte chiuse.La confessione dell’imputato, va detto, ha lasciato tutti senza parole. I genitori della ragazzina hanno accolto la disposizione del giudice senza proferire alcuna parola. Non un commento, non una frase fuori posto. Quello che a loro preme di più adesso è che la ragazzina possa dimenticare più in fretta possibile quanto accaduto. La giustizia farà il suo corso.