«Ama ancora la vita».Inizia così la lettera aperta, indirizzata a tutti i giovani di Frosinone che il sindaco , Nicola Ottaviani ha postato affinché la tragedia di Alessandra Pomella non si ripeta mai più.Il primo cittadino del capoluogo ha scritto una lettera immaginaria rivolta alla ventunenne residente nel centro storico. E lo fa il giorno dopo i funerali nella cattedrale di Santa Maria della giovane che, venerdì scorso, verso le 15, si è tolta la vita gettandosi nella tromba delle rampe di accesso del multipiano di viale Mazzini.La lettera segue anche l’omelia del parroco che ha chiesto una città più a misura per i giovani.Una lettera per indurre alla riflessione e per offrire ai giovani un percorso di vita che vale sempre la pena di vivere fino in fondo.«Per chi ha avuto la fortuna di conoscerla - scrive Ottaviani - il fatto che Alessandra amasse immensamente la vita non è certo una novità, ma per tanti di noi potrebbe essere una sorpresa, invece, considerare che Alessandra continuerà ad amarla, ovunque ora si trovi. Come? Tramite ognuno dei suoi amici, dei suoi ex compagni di scuola, attraverso i sogni ed i progetti di ogni ragazza e di ogni ragazzo che vivono nella nostra città».LA SENSIBILITÀIl sindaco poi, attraverso alcune parole, cerca di smuovere le sensibilità, troppo spesso sopite, per cercare di aprirsi di più gli uni verso gli altri e saper scorgere le difficoltà che inevitabilmente la vita ci pone davanti ad ognuno. Il saper ascoltare, l’aiutarsi reciprocamente, l’amicizia, l’amore devono rappresentare sempre un modo di approcciarsi alla vita.«Perdonaci, Alessandra – continua il messaggio del primo cittadino - se in quell’attimo di smarrimento non eravamo presenti, o se quando hai messaggiato con qualcuno di noi, in passato, abbiamo letto con troppa fretta quello che scrivevi, o quando volevi, semplicemente, parlare e noi ti abbiamo sentito ma non ti abbiamo ascoltato, o quando eravamo in attesa che tu venissi a suonare al nostro citofono, mentre eravamo noi che dovevamo venirti a cercare. Conoscendoti, abbiamo la certezza che, adesso, il tuo sguardo benevolo ci ha già perdonato, chiedendo a tutti noi, però, qualcosa in cambio. Continuare a farti vivere nei sogni e nei progetti dei ragazzi della nostra città, nelle loro infinite ambizioni, nella loro “sana rabbia” per cambiare le cose che non vanno e nell’amore per far germogliare quelle che valgono davvero».Infine in riferimento a questa scelta tragica di togliersi la vita, il primo cittadino non si sottrae ad una riflessione: «Un dubbio, a volte, corre nella mente di tanti, più e meno giovani di Alessandra. Ma vale davvero la pena vivere? Dovremmo chiederlo a chi non ha mai vissuto completamente. Magari, in parallelo, potremmo chiedere ad un non vedente cosa abbia provato in quell’unico giorno in cui i suoi occhi si sono aperti, prima di tornare al buio, e lui risponderebbe che, anche se per un istante solo, non avrebbe voluto perdersi quel momento per tutto l’oro del mondo. E allora i giovani della nostra città, insieme a te, continueranno a sorridere, a piangere, a lottare, ma soprattutto a vivere, perché, bella o difficile che sia, la vita non è soltanto nostra, poiché appartiene anche agli altri. Sì, a tutti quei giovani, nella cui anima, continuerà ogni giorno a vivere il tuo bellissimo sguardo. Ciao Alessandra».LA SICUREZZAIntanto nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo dei tecnici della società che gestisce il multipiano per la messa in sicurezza del parcheggio con delle reti protettive. Protezioni che, in verità, già ci sono e in abbondanza. Più che le protezioni metalliche, in questa società sempre più fragile, è necessario alzare protezioni di affetto e di serenità che troppo spesso vengono meno.