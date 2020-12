Cassino. Studente Unicas ritorna in India per paura del lockdown e muore annegato

Lui, un esperto nuotatore, è stato tradito da quel fiume che conosceva benissimo. E’ morto annegato nelle acque del fiume Krishna, uno dei fiumi più lunghi dell’India, Sujay Ram Joshi, 26 anni, studente del secondo anno di Global Economy all’università di Cassino e del Lazio Meridionale. Sujay, che da qualche settimana aveva fatto ritorno in India, suo Paese d’origine, è morto mentre nuotava in compagnia di amici, studenti, come lui, dell’università di Cassino. Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato dopo due giorni. A raccontare il tragico episodio è l’amico che nella città Martire condivideva l’alloggio con lo sfortunato ragazzo. “Non mi sembra vero che non ci sia più. Era un ragazzo speciale dotato di un forte umorismo” riferisce. Sujay Ram è uno dei settecento studenti stranieri che frequentano l’ateneo di Cassino. Aveva deciso di fare ritorno nel Paese d’origine per seguire da casa le lezioni online. “Ho parlato con gli amici, anche loro studenti a Cassino, che erano in sua compagnia al fiume – racconta l’amico rimasto in Italia - e mi hanno riferito cosa è successo. Joshi aveva fatto ritorno in India perché aveva paura di un nuovo lockdown. Qualche giorno fa Sujay Ram Joshi, nuotatore esperto, ha deciso di trascorrere qualche ore di svago al fiume Krishna. Ha nuotato e, poi, è uscito per riposarsi. Dopo qualche minuto è rientrato in acqua per un’ulteriore nuotata. E’ a questo punto che, improvvisamente, si è trovato in difficoltà. Ha chiesto aiuto. Ha urlato – dice il compagno di casa - ma gli amici che erano con lui non erano bravi a nuotare. Hanno cercato di salvarlo trascinandolo verso riva. Ma non ce l’hanno fatta. Gli amici hanno chiesto aiuto; in pochi istanti il corpo di Sujay è stato risucchiato dalle acque. Le ricerche, scattate subito, non hanno avuto esito. Dopo due giorni le acque hanno restituito il suo corpo senza vita”. La notizia della morte di Sujay Ram Joshi si è diffusa soltanto ieri negli ambienti universitari, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano. “Siamo sotto shock . Non riusciamo a credere a quanto accaduto. Il destino è stato crudele con il nostro amico. Lui, era pieno di vita e con tanti sogni da realizzare. Quello che ci resta sono i bellissimi ricordi legati a lui” riferisce la comunità di studenti indiani presso l’ateneo di Cassino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA