Erano gli anni “della Madonna della Pace”, quelli arrivati subito dopo gli anni “dei Giardinetti” con un fiume di gente che si muoveva sui marciapiedi della parte alta della città. Poi sono arrivati internet, i telefonini, le serie tv e l’idea di incontrarsi per strada, così per scambiare quattro chiacchiere, è diventata un lontano ricordo.La nostalgia e il piacere di ritrovarsi, per una sera, come in quegli anni ha stuzzicato alcuni dei protagonisti di quella moda tanto seguita, non solo dai ceccanesi, ma anche da tanti giovani dei paesi del circondario.È nata così l’idea di provare a rivivere quell’atmosfera spensierata e quei momenti di dialogo e conversazione tra ragazzi riproponendo una serata “alla Madonna della Pace” proprio come si usava negli anni ’90. Sarà un’occasione per “ritrovarsi tutti insieme - hanno spiegato i promotori dell’iniziativa - noi ragazzi degli anni '90 che non ne perdevamo una, ci arrangiavamo ad arrivare su alla Madonna della Pace, chi con il motorino, chi con la vespa, chi con qualche macchina prestata dai propri genitori”. L’appuntamento è fissato dalle 21 di oggi per tornare a passeggiare intorno alla rotatoria della chiesetta della Madonna della Pace, per sedersi sui gradini, per scambiarsi chiacchiere e risate e riscoprire “la leggerezza di quegli anni”.M. L. L.