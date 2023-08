Stroncato da malore alla guida, Pontecorvo piange l'imprenditore Fernando Sardelli

Come era sua abitudine domenica mattina è uscito dall'abitazione in cui viveva, in via Gorizia a Pontecorvo, per andare al mercato settimanale di Aquino, ma un malore lo ha stroncato mentre era alla guida. Pontecorvo piange Fernando Sardelli, 80enne, imprenditore, storico marmista, persona molta conosciuta e stimata. In queste ore tante le persone, amici, conoscenti e quanti hanno apprezzato la sua professionalità e cortesia stanno tratteggiando un ricordo. Fernando persona che amava stare con gli amici era sempre disponibile. Cordiale. Aveva fatto del lavoro un motivo di vita, punto di riferimento per costruttori e professionisti. "Una grande e brava persona d'altri tempi con una professionalità unica", è solo uno dei commenti postati in queste ore sui social. "Se ne va una bellissima persona, padre esemplare e serio imprenditore", ha scritto un altro amico.

I funerali verranno fissati nelle prossime ore.

Il magistrato di turno alla procura di Cassino, la dottoressa Beatrice Siravo, ha disposto l'esame esterno sulla salma dell'uomo. A ritrovarlo privo di vita a Castrocielo nella serata di ieri erano stati i carabinieri della stazione di Pontecorvo, i vigili del fuoco e la protezione civile, dopo che i familiari, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l'allarme.