«Lo striscione esposto davanti la sede Cils di Cassino e il volantino di Forza Nuova contro i sindacati confederali sono una palese provocazione fascista a cui non ci piegheremo. La Cisl, come Cgil e Uil, per la sua storia e i suoi valori cristiani e cattolici da sempre combatte contro ogni forma di fascismi e totalitarismi. Non accettiamo critiche da forze che hanno come unico scopo quello di sovvertire l'ordine democratico. Stiamo presentando denuncia alla Digos per individuare e fare condannare i responsabili di questo atto ignobile. Il sindacato non è la prima volta che si trova a fronteggiare situazioni di questo tipo».Così, in una nota congiunta, Paolo Terrinoni, segretario generale della Cisl del Lazio e di Enrico Capuano, segretario generale della Cisl di Frosinone. «Ricordiamo gli anni settanta - aggiungono - quando ci siamo trovati nelle fabbriche e nel paese a fronteggiare il terrorismo rosso e nero e siamo stati uno dei pochi baluardi della democrazia. Ci auguriamo che questi gruppi di fascisti e violenti vengano sciolti. Purtroppo, ancora una volta siamo costretti a ricordare, nostro malgrado, che i gruppi che si rifanno al fascismo sono illegali. Lo dice la costituzione Italiana e la legge Scelba del 1952. Lo dicono le centinaia di migliaia di morti che il fascismo ha prodotto, lo dicono i sindacalisti uccisi negli anni settanta dal terrorismo. Lungi dal voler fare paragoni con il passato non possiamo permettere che certi comportamenti circolino liberamente. Altrimenti il rischio concreto è la deriva delle istituzioni democratiche».