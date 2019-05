Straniero senza biglietto tenta di aggredire gli agenti, scatta l'arresto

Straniero di 21 anni originario del Gambia è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sul treno Roma- Cassino, all'altezza della stazione di Morolo, il controllore era passato per far obliterare il biglietto, ma il giovane era sprovvisto del titolo di viaggio. A quel punto il controllore gli ha chiesto di fornire le sue generalità, il 21enne non solo si è rifiutato di rilasciare i suoi documenti, ma ha reagito insultando e tentando di aggredire gli agenti della polizia ferroviaria che erano stati informati. Il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Frosinone. Nella giornata di domani, difeso dall'avvocato Claudia Mancini, sarà processato per direttissima. Da indagini è emerso che lo straniero ha cambiato nome almeno quattro volte. © RIPRODUZIONE RISERVATA