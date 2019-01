Ultimo aggiornamento: 09:51

Strade ghiacchiate, una donna morta ad Anagni e disagi nel resto della provincia. Un bilancio davvero negativo per la Ciociaria che questa mattina, a causa del forte calo di temperature, ha dovuto fare i conti con il ghiaccio formatosi sulle strade.Il fatto più grave si è verificato sull'Anticolana, a poca distanza dal casello autostradale. Una Fiat Panda si è scontrata con un mezzo spargisale della Provincia di Frosinone: l'impatto è costato la vita ad una donna, Maria Antonietta Graziani, 59 anni, di Piglio. La Panda era condotta dalla giovane figlia della vittima che è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale "Spaziani" di Frosinone.Altri gravi disagi si sono registrati un po' ovunque, soprattutto sulla superstrada Sora- Ferentino dove da circa due ore, a causa della presenza del ghiaccio, si sono formate lunghe code nel tratto tra Veroli e Boville. Tanti i lavoratori che sono stati costretti a tornare a casa per l'impraticabilità della strada. A Boville le scuole sono rimaste chiuse.Gravi disagi anche ad Alatri dove è stata disposta la chiusura della Tangenziale sud, il traffico si è riversato sulla 155 con la formazione di pesanti rallentamenti.