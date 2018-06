di Elena Pittiglio

Sant’Elia Fiumerapido in festa per la storica promozione in B1 della Volley Assitec 2000. In piazza, dinanzi al comune, l’intera comunità si è stretta intorno alle atlete e all’allenatore Luca D’Amico, per festeggiare la vittoria e il passaggio al Campionato superiore. Nella prossima stagione le “Pollette” dell’Assitec 2000 calpesteranno i palazzetti del centro sud Italia e della Sicilia, portando il nome di Sant’Elia Fiumerapido a conquistare un posto di prestigio nel panorama nazionale. A celebrare la vittoria, oltre alla squadra e al team manager della società, da Frosinone è arrivata anche il presidente della Federazione provinciale Pallavolo Luciana Mantua che, nel congratularsi con le ragazze per aver regalato alla provincia la prima promozione in B1, ha consegnato una targa al presidente Carmine Gargano. Il progetto dell’Assitec 2000 nasce nella stagione 2015/2016 quando la squadra inizia a giocare nel campionato di B2. In soli tre anni con forza, determinazione e coraggio le atlete sono riuscite a vincere la sfida approdando in B1. “Abbiamo seminato per raccogliere. Le ragazze, o meglio, le ‘pollette’ come amano farsi chiamare, ha detto un emozionato presidente Gargano – ci hanno regalato una gioia immensa”. “Siete stati tutti meravigliosi dalle ragazze allo staff” ha sottolineato il sindaco Fernando Cuozzo, il quale ha continuato: “Ad inizio campionato nulla faceva presagire a questo meraviglioso risultato. Ci rivedremo a settembre al Palazzetto dello sport di Sant’Elia” si è congedato con queste parole il primo cittadino. Alla festa non è mancata la benedizione del parroco don Remo che ha affermato: “Lo sport è una metafora della vita. Si gioca rincorrendo la palla, passandosela, schiacciandola, respingendola. L’unico obiettivo è prendere la palla. Così è la vita. Bisogna riuscire vincenti in tutti gli ambiti della vita. E come dice Papa Francesco: la partita si gioca fino in fondo. A questo punto non mi resta che impartirvi la benedizione, che rinfranchi la vostra giovinezza e i vostri entusiasmi per affrontare il prossimo campionato nei migliori dei modi”. A festeggiare la prima squadra tutte le varie ‘anime’ della società dalle più piccole alla squadra di terza divisione, ritornata da Roma vincente ai playoff per la promozione in seconda divisione. Alla fine sono salite sul palco le eccezionali ’12 Pollette’ insieme all’allenatore Luca D’Amico e all’intero team manager. Per loro il paese ha riservato una vera ovazione.

