Viticuso ha rivissuto la battaglia tra Sanniti e Romani

E' tornata a Viticuso la tradizionale rievocazione della battaglia tra i Sanniti, che abitavano quel territorio, e i Romani che lo conquistarono. Dopo gli anni di stop causati dalla pandemia l'amministrazione guidata dal sindaco Edoardo Antonino Fabrizio ha riproposto la ricostruzione di quello che accadde nel periodo che va dal 324 al 307 avanti Cristo. La popolazione sannita sconfisse i romani, in una circostanza, costringendoli a passare sotto le forche caudine.

Due gruppi in costume, interpretando le popolazioni che rivaleggiavano, si sono "sfidati" nella rievocazione storica. Un modo di far rivivere quanto accaduto nelle terre di passaggio verso Roma e ricordare l'importanza di centri come Viticuso e i dintorni.