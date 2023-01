Venerdì 13 Gennaio 2023, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:12

La terra di Ciociaria declinata nei suoi aspetti storico, letterario, sociale, scientifico, antropologico al centro degli appuntamenti organizzati dal Circolo Cittadino Frosinone. Questa sera, 13 gennaio, alle 18, con una dissertazione su Camilla, la regina dei Volsci, del professor Renzo Scasseddu, già docente di materie letterarie del liceo classico Turriziani, si darà inizio al ricco programma di incontri, patrocinati dal comune di Frosinone, presso la Villa Comunale, con ingresso in via Tommaso Gandolfi 14. Coinvolte nella serie di appuntamenti personalità che si sono distinte nei diversi campi della cultura e che vivono il territorio, per risiedervi da anni o per esservi nati, le quali interverranno su argomenti attinti dalla realtà locale o in essa calati.



La finalità dell'iniziativa è quella di promuovere e di valorizzare le risorse sociali e culturali della città di Frosinone e del comprensorio circostante, in linea con la mission del Circolo, costituitosi nel 2002. Da allora, tante le attività e i progetti realizzati in sinergia con gli enti e le istituzioni locali, dai corsi di bridge nelle scuole, gioco che stimola la concentrazione ed educa al fair play, ai corsi di approfondimento professionale, alla promozione di scrittori emergenti in collaborazione con la biblioteca comunale, per citarne alcuni. Tornando agli incontri, essi si articoleranno in argomenti di interesse diversificato, spaziando nei molti campi del sapere, dando impulso alla riflessione. S«i offrirà una panoramica di cultura e di esperti locali - spiega la presidente del Circolo, Nives Campanelli - trattando in particolare del tema ambientale, con riferimento alla discarica di Via Le Lame, di astronomia, con anche una sessione di osservazione del cielo presso l'Osservatorio di Campo Catino, di disturbi alimentari, del ruolo di un giudice donna nell'ambito dell'istituzione e dell'evoluzione del processo tributario fino al recovery fund; di malattia mentale, di temi delicati della chiesa, di arte e archeologia, del rapporto fra malattia mentale e crimine, e di molto altro».

Paola Cecconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA