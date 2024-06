Venerdì 14 Giugno 2024, 07:00

Produzione a picco, emorragia occupazionale e ancora nuovi stop: adesso agli operai dello stabilimento di Cassino, se vogliono guadagnare uno stipendio “normale, possono emigrare in Francia nella superfabbrica del gruppo Stellantis che produce la Pegeuot. L’ultima “serrata” è di pochi giorni fa: dal 12 giugno, dopo una lungo stop che era partito il 30 maggio, si sono riaperti i cancelli della fabbrica. Ma ieri è giunta la notizia di un ulteriore stop: lunedì 17 giugno resterà fermo il reparto di Carrozzeria e collegati, il 24 giugno lavorerà solo il Montaggio (Lastratura e Verniciatura fermi), infine dal 25 giugno al 5 luglio tutta la Carrozzeria sarà ferma.

IL DECLINO

La situazione, insomma, è sempre più precaria. Ecco perché agli operai è stato proposto di andare in trasferta nello stabilimento francese di Sochaux dove avranno la possibilità di lavorare a pieno regime, con uno stipendio non decurtato dagli ammortizzatori sociali e un aumento giornaliero di 130 euro per vitto e alloggio e dei trasfertisti.

Negli ultimi anni la spinta propulsiva della fabbrica più grande e importante del Lazio è andata man mano spegnendosi e le ripercussioni sull’indotto sono state immediate: alcune fabbriche hanno già chiuso i battenti, la Lear, l’Iscot e la De Vizia terminano gli ammortizzatori sociali alla fine del mese in corso. Lo scorso mese di febbraio Stellantis ha mandato a casa con le uscite incentivate altri 250 lavoratori, in fabbrica ne sono rimasti poco più di duemila e fino al 31 dicembre 2024 si lavorerà su un unico turno a rotazione: significa cioè un lavoratore con un’anzianità di almeno dieci anni di servizio che lavorando a pieno regime dovrebbe guadagnare tra i 1.400 e i 1.600 euro, in realtà non supera i 900 euro perché gli operai e lavorano meno di dieci giorni al mese.

LA SUPERFABBRICA

Ma ora c’è la possibilità di tornare a percepire stipendi normali, Da alcune settimane agli operai è stato chiesto di andare in trasferta nella fabbrica di Sochaux, in Francia: si tratta di uno dei siti storici di Stellantis, è testimone del patrimonio industriale francese dal 1912. Ha prodotto un totale di 24 milioni di modelli Peugeot fino agli ultimi modelli Peugeot 3008 e 5008. Gli operai di Cassino interessati ad andare in trasferta sono quelli del reparto del Montaggio e Carrozzeria; a quelli impiegati nel reparto Presse e Plastica è stato invece proposta una trasferta nei siti italiani di Mirafiori e della Sevel, in Val Di Sangro, dove si producono i furgoni. Le trasferte durano da un minimo di tre settimane a un massimo di tre mesi, nel caso di necessità, sempre su base volontaria, potrà esserci una proroga di altri mesi. Tutte le trasferte si interromperanno entro e non oltre la fine del 2024. Nel 2025 con l'arrivo dei nuovi modelli dovrebbe infatti riprendere la produzione regolare a Cassino

Oggi invece la fabbrica ha i motori al minimo: la Giulia e lo Stelvio, sulle linee, rispettivamente, dal 2015 e dal 2017 sono in fase calante: a trainare la produzione c’è solo il Grecale della Maserati, sulle linee dal 2021, che comunque non riesce a garantire la piena occupazione: il primo quadrimestre dell’anno si è chiuso infatti con il 40% in meno rispetto allo scorso anno: prodotte circa 8.000 vetture contro le 14.000 sfornate nei primi quattro mesi del 2023.

I SINDACATI

La situazione preoccupa i sindacati. Per il segretario provinciale della Fim-Cisl Mirko Marsella “il problema non sono le trasferte, anzi è una soluzione per chi vuole guadagnare di più. Quello che invece è preoccupante è, appunto, il continuo ricorso agli ammortizzatori sociali”. Per il segretario della federazione provinciale della Fiom-Cgil Donato Gatti “le trasferte in Francia certificano il fatto che per lo stabilimento di Cassino ci sono solo gli annunci, mentre altrove si lavora”. La Uilm torna invece ad accendere i riflettori sui carichi di lavoro.