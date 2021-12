Giovedì 9 Dicembre 2021, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 08:57

Ritardi e burocrazia, a Campo Staffi impianti aperti a metà per le festività natalizie.

Ieri a Filettino ha nevicato e in settimana sono previste altre precipitazioni. L'apertura delle stazioni sciistiche, il paese imbiancato e l'atmosfera natalizia avrebbero potuto fare da volano a una ripresa del turismo montano dopo il blocco dello scorso anno a causa della pandemia, invece «malintesi e rapporti problematici tra tecnici spiega il sindaco di Filettino, Gianni Taurisano hanno portato a questa situazione».

Per il momento, terminate le manutenzioni, potranno essere utilizzati solo la seggiovia del Ceraso, il tapis roulant e il punto ristoro. L'Ustif (l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) ha fissato per il 27 dicembre il collaudo dell'impianto Anticotento ma si sta cercando di anticiparlo al 22 dicembre.

Malintesi in ufficio

Perché si è arrivati a oggi per prenotare un collaudo che poteva essere fatto prima? «Purtroppo spiega il sindaco di Filettino - una non corretta informazione fornita agli uffici in merito alle condizioni per poter determinare l'avvicendamento del direttore di esercizio, decisa anche per il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi, avrebbe fatto slittare a metà gennaio la data di decorrenza contrattuale per la gestone degli impianti.

La situazione è stata sbloccata con la responsabile rinuncia all'incarico del direttore individuato al fine di consentire l'avvio delle attività per la stagione 2021-2022, la conferma del direttore in carica e l'affidamento dei necessari controlli tecnici atti a verificare l'efficienza degli impianti Anticotento e Ceraso. Il tapis roulant, posto a Valle Manuela, non necessita autorizzazione».

Taurisano spiega inoltre, che «a differenza degli anni passati, dove gli impianti venivano dati in concessione esclusivamente per il periodo invernale, questa volta il contratto avrà durata sperimentale di 18 mesi, vale a dire un servizio continuativo e non solo invernale. Tutto ciò anche in previsione della stesura di un nuovo bando per una concessione decennale, se non addirittura ventennale, su cui l'amministrazione sta già lavorando».

Neve a Milano, festa dell'Immacolata gelida: imbiancati anche i Navigli

Neve dal Piemonte a Milano fino all'Abruzzo, imbiancati paesaggi e città

Cinque passi nella neve: dalle racchette agli sci da fondo, dal fuoripista allo slittino

La polemica dell'opposizione

I ritardi di cui parla il sindaco vengono ripresi e criticati dall'opposizione consiliare. «In pratica sta dicendo ai cittadini che gli uffici (che noi paghiamo per svolgere il proprio lavoro) sottolinea il gruppo Naturalmente insieme per Filettino - non svolgono il proprio lavoro con competenza perché si affidano a non corrette informazioni (da parte di chi?) omettendo di seguire norme scritte che bisognerebbe conoscere e basterebbe applicare? Una programmazione in tempi utili avrebbe consentito da un lato una più razionale pianificazione delle spese e dall'altro un ritorno turistico importante. Intanto, stando agli atti prodotti, solo nelle giornate del 6 e 7 dicembre, il Comune di Filettino ha impegnato circa 62mila euro per Campo Staffi».

A gettare acqua sul fuoco delle polemiche ci pensa l'ex sindaco Luca Sellari: «Proponete un tavolo per condividere il problema impianti e magari insieme predisporre un progetto generale di sviluppo fino a fine mandato. È evidente che ci sono stati errori, ma così facendo il paese andrà allo sbando».

La situazione a Campocatino

Anche a Campocatino di neve per aprire ce ne sarebbe ma, a differenza di Campo Staffi, il gestore deve essere ancora individuato. Nel bando, che scade domani, il Comune ha inserito un contributo annuo di 50mila euro per stimolare la partecipazione di gestori interessati. Si resta in attesa, quindi, di conoscere l'esito della procedura e si spera di affrettare i tempi per non perdere settimane preziose in una stagione così prodiga di neve.