E se anche la meteorologia, al pari della raccolta rifiuti o della manutenzione di scuole e strade, fosse un servizio fondamentale di cui si dovrebbero occupare anche i Comuni?Una domanda ancora più pertinente in un territorio, come quello della provincia di Frosinone, alle prese con il dissesto idrogeologico e l’inquinamento atmosferico, due emergenze strettamente legate ai fattori meteorologici. Per non parlare, più in generale, degli eventi eccezionali, come quelli di quest’autunno, che possono mettere a rischio anche l’incolumità delle persone.Per trovare una risposta basta nel Comune capoluogo che, da tempi non sospetti, si è dotato di una stazione meteo. Un caso più unico che raro in provincia e non solo.L’ufficio meteo si trova negli uffici della Protezione civile, presso il comando della polizia locale in piazzale Europa. A gestirlo, è Maurizio Cruciani, dipendente della Protezione Civile diretta dal disaster manager Ruggero Marazzi che ha creduto fortemente nel progetto. Cruciani è diventato un esperto di meteorologia grazie ad alcuni corsi professionali.Fu lui a proporre l’idea all’allora assessore Fabio Dialmi, venuto a mancare lo scorso anno. A Dialmi piacque e così partì il progetto. Cruciani ricorda ancora la data di nascita: il 29 gennaio del 2008. La stazione meteorologica venne installata, e là è rimasta, sul tetto del palazzo comunale di piazza VI Dicembre.Da allora, ogni 5 cinque minuti, vengono monitorati e archiviati tutti i dati relativi a vento, temperatura, umidità, pioggia. Dati che si riferiscono in maniera specifica all’ambiente urbano di Frosinone. Questa è la particolarità del servizio, e quindi anche la sua forza.Ma perché i Comuni, che non hanno i soldi per aggiustare i tetti delle scuole e rattoppare le buche, dovrebbero spenderli per un ufficio meteo?Cruciani sorride: «Noi per acquistare la stazione meteo, si tratta di un macchinario californiano altamente professionale, abbiamo speso 2mila euro. Alla manutenzione ci penso io e di tanto in tanto è necessario qualche ricambio, ma si tratta di costi contenuti».Pur non essendo oneroso, qual è però l’utilità di un servizio meteo comunale? Le ragioni sono molteplici. «La previsione meteorologica, in generale, è fondamentale per l’avvio della fase di allertamento in presenza di fenomeni atmosferici critici - spiega Cruciani -. La stazione meteo comunale, disponendo di un archivio dati costruito negli anni in riferimento ad un territorio circoscritto, nel nostro caso l’ambiente urbano di Frosinone, consente analisi molto più precise e quindi di adottare le misure di prevenzione più idonee e di ridurre l’impatto di rischi potenziali. Questo discorso vale ancora di più, e veniamo all’altra principale funzione di una stazione meteo comunale, quando invece si tratta di gestire le emergenze e quindi la domanda di dati meteorologici diventa sempre più urgente».In questo senso la mente non può che correre alla storia nevicata del 2012, un battesimo di gelo per il servizio coordinato da Cruciani.«In quei giorni diventammo un punto di riferimento fondamentale non solo per il capoluogo ma anche per i Comuni limitrofi. Ma anche quest’anno, con l’eccezionale ondata di gelo a febbraio, le nostre previsioni sono state importanti per predisporre i piani anti-ghiaccio. Oppure, per fare un altro esempio, quando in estate ci sono le ondate di calore che possiamo analizzare in riferimento al territorio comunale».Un patrimonio di informazioni di cui il cittadino può disporre quando vuole accedendo alla sezione meteo del sito web del Comune, dove vengono pubblicate le previsioni comunali e archiviati tutti i dati.Pierfederico Pernarella