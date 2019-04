Stazione Frosinone, preso a bastonate per il portafogli: un arresto della polizia

Preso a bastonate in mezzo alla strada per il portafogli da un uomo poi fuggito a piedi. È successo questa mattina alle 8,30 a Frosinone vicino alla stazione, dove più volte sono stati denunciati episodi simili. A chiamare il 113 la stessa vittima, sopresa alle spalle dal rapinatore che lo ha colpito più volte alla testa e alla schiena per portargli via i soldi.



Sul posto due equipaggi del reparto volanti che, dopo aver circoscritto l'intera area di fuga, hanno rintracciato il bandito trovando anche il bastone utilizzato per l'aggressione. Quarantunenne di zona, già noto alla giustizia per reati specifici, è stato riconosciuto dalla vittima e arrestato in flagranza. Il 40enne picchiato è stato ricoverato in ospedale con traumi e contusioni su più parti del corpo.