I figli? Non sono un suo problema. Così avrebbe risposto un operaio di 50 anni residente a Pofi alla ex moglie che da circa due anni non versa i soldi per gli alimenti. Ogni volta che la donna si presenta a casa sua per chiedergli il denaro per fare la spesa, l'uomo le si avventa contro insultandola e minacciandola. La donna che è madre di tre figli di 13, 11 e 7 anni si è rivolta al legale Sonia Sirizzotti che opera all'interno del cento antiviolenza Spazio Ascolto Osa che ha sede a Frosinone, per riuscire ad ottenere quanto stabilito dal giudice subito dopo la separazione.

A detta dell'operaio sarebbe stata lei a decidere di interrompere quel matrimonio, quindi adesso lei doveva prendersi la responsabilità delle sue azioni. E non era certo lui che si doveva occupare di sfamare i suoi figli. L'operaio che non ha intenzione di versare nemmeno un euro per mantenere i figli adesso è stato denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Incurante di questo procedimento penale intentato nei suoi confronti avrebbe continuato a dire alla ex moglie che i soldi per mantenere i suoi bambini avrebbe dovuto farseli dare dal nuovo compagno.



L'ultima volta che la donna ha provato a contattarlo sono volate parole grosse. La signora più giovane dell'ex marito di una decina di anni sarebbe stata insultata e minacciata di non farsi più né vedere né sentire da lui. Viceversa gliela avrebbe fatta pagare cara. A suo dire non avrebbe nemmeno i soldi per comprarsi le sigarette. Quindi non avendo denaro la donna da lui non può pretendere proprio nulla.

Da indagini di parte svolte dall'avvocato Sirizzotti risulta invece che l'uomo percepisce 1200 euro al mese. Parte di questo denaro, così come stabilito dal giudice in sede di separazione era destinato al mantenimento dei figli. Ma così non è stato e la donna adesso ha seri problemi per poter sbarcare il lunario. Sono due anni che non percepisce nemmeno un euro dall'uomo. Crescere tre figli senza avere alcun tipo si sostentamento è veramente difficile. Spesso la donna è costretta a rivolgersi a parenti ed amici per poter fare la spesa e mettere un piatto a tavola. L'uomo che non ha mai accettato il fatto che la moglie avesse chiesto la separazione, adesso è intenzionato a vendicarsi lasciando lei ed i figli nella più assoluta indigenza. Purtroppo a detta della signora quella decisione era stata presa a causa del comportamento aggressivo e violento del coniuge che molto spesso, proprio per quel suo modo di fare spaventava i bambini.

La donna, come ha più volte riferito a chi la assiste, non chiede nulla per sé. Lei vuole soltanto che i suoi figli non debbano patire la fame per colpa di un padre che non sentirebbe per niente il legame di sangue. Alla signora non è rimasto altro da fare che adire alle vie legali. Adesso spera che tramite il legale del centro antiviolenza Sonia Sirizzotti possa riuscire ad ottenere quel denaro che serve alla sopravvivenza dei figli.

