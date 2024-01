Continua a perseguitare la ex anche nella casa famiglia dov'era stata accolta: arrestato

I carabinieri della stazione di Sant'Apollinare hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 44 anni, di Roma. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine poiché, agosto e dicembre

2023, si è reso protagonista di una serie di maltrattamenti in danno della ex compagna che, dopo averlo denunciato, per motivi precauzionali, è stata collocata in una struttura protetta ubicata nella Valle dei Santi insieme ai propri figli.

L'uomo, incurante del divieto di avvicinamento impostogli, l'ha raggiunta e ha continuato a vessarla aggredendo il personale della struttura che ha tentato di

tenerlo lontano. Lo stalker è stato accompagnato presso il carcere romano di Regina Coeli dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.