Stalking e avances dagli arresti domiciliari, in carcere uomo di Cervaro

Mercoledì 22 Settembre 2021, 08:19

Stalking, continua a minacciare e ad importunare, con richiste a sfondo sessuale, l’ex compagna anche dagli arresti domiciliari: trasferito in carcere. E’ la storia che arriva da Cervaro dove i carabinieri del posto, in esecuzione di un'ordinanza con la quale è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere (emessa dal Tribunale di Cassino il 20 settembre) hanno arrestato un 47enne, di nazionalità albanese ma da anni residente nel centro del cassinate.

L'uomo, come accennato, era già agli arresti domiciliari dal mese di febbraio scorso per atti persecutori nei confronti dell'ex convivente, ma avrebbe continuato a minacciare la donna. In particolare si sarebbe denudato nei pressi dell'abitazione della donna.

La misura cautelare, infatti, è stata emessa dopo la richiesta di aggravamento della misura avanzata dai carabinieri di Cevaro, perché, appunto, avrebbe continuati a minacciare la sua ex. La misura, richiesta con urgenza, si è resa necessaria per garantire l'incolumità della donna. L'uomo, espletate le formalità di rito nella sede del comando compagnia di Cassino, è stato associato alla casa circondariale di Avellino. Ora affronterà il resto del procedimento a suo carico dal carcere campano.