Arpino: perseguita l'ex moglie, divieto di avvicinamento per un uomo di 72 anni

Anziano perseguitava la ex moglie: la Polizia di Stato di Sora ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un settantaduenne di Arpino. Evidenziata una grave condotta persecutoria nei confronti della ex moglie dell’uomo, la quale, peraltro, dieci anni prima, era già stata oggetto di atti persecutori da parte dell’ex coniuge, che ha recentemente riportato una condanna specifica per quei fatti. Per evitare il proseguo dell’azione molesta, si è dunque giunti all’emissione della Misura cautelare, che comporta il divieto di avvicinamento, mantenendo una distanza di almeno 300 metri dalla persona offesa ed il divieto di comunicare con la stessa con alcun mezzo.