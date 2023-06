Svolta per la questione dellaal Casaleno. Dopo il definitivo no del Consiglio di Stato sul progetto del Comune, bocciato a causa di un vincolo boschivo che non si può togliere, torna la speranza di avere l'arteria a servizio dello stadio "Benito Stirpe" grazie all'amministrazione provinciale. Ieri è stata pubblicato l'esito della gara d'appalto per la realizzazione della nuova scuola. Ad aggiudicarsi i lavori il Consorzio Stabile Aurora di Parma. Ora l'impresa dovrà redigere il progetto esecutivo e farlo visionare al genio Civile prima dell'avvio dei lavori. Il cantiere, però, aprirà prima per realizzare la strada di collegamento tra viale Olimpia e viale Michelangelo. Sarà un'opera che fungerà da strada di servizio per il cantiere ma che servirà anche per risolvere l'annosa questione del collegamento da destinare alle tifoserie ospiti. Si tratta di un'arteria di appena 250 metri a doppia corsia che di fatto "taglia" l'angolo del Conservatorio e costeggerà l'edifico del Csa (centro servizi amministrativi scolastici). In questo modo libererà dall'interdizione alle auto e ai pedoni la rotatoria situata tra viale Michelangelo e via Fabi consentendo l'apertura del passaggio pedonale ai tifosi di casa in entrata ed uscita dall'impianto sportivo e magari anche qualche parcheggio in più.