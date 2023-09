Auto e quad anche sulle aiuole, bici senza posto: la sosta vicino allo stadio "Stirpe" val bene una multa.

Auto, moto, scooter e persino quad nelle aiuole, sui marciapiedi e sulla segnaletica orizzontale lungo la strada. Il posto auto vicino allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone val bene una multa. Non importa, infatti, se si rischia una sanzione l’importante è trovare una collocazione per il proprio mezzo di trasporto in tutti gli spazi possibili.

Come al solito l’ingresso dell’ospedale Fabrizio Spaziani è stato invaso in ogni pertugio, compresa la rotatoria, le aiuole circostanti e le strade che si diramano all’interno della Asl.

E sì perché percorrere qualche passo in più fino al sovrastante “parcheggione” non è un’abitudine. Quei posti spettano ai ritardatari. E l’entusiasmante incontro casalingo con il Sassuolo è stato un altro stress test in fatto di posti auto. Gli automobilisti non sono stati indirizzati verso spazi di sosta stabiliti ma solo respinti dal tratto di via Armando Fabi che anche questa volta era interdetto dalla rotatoria dell’ospedale fino alla Monti Lepini.

Sosta scomposta anche nel parcheggio davanti al supermercato che si affaccia proprio davanti all’impianto sportivo: veicoli e un quad anche sull’aiuola. Lungo una stradina sono stati collocati i motocicli, talmente tanti che non hanno dato modo alle persone in bici di usufruire della rastrelliera che conta 73 stalli. Uno soltanto è riuscito ad inserire il suo velocipede. Le altre biciclette sono state legate ai pali e ai cancelli. Monti Lepini e le altre arterie trasformate in parcheggio come al solito.