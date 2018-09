di Gianpaolo Russo

Meno due: Frosinone aspetta IL debutto della serie A allo stadio “ Stirpe” anche per l’impatto che avrà sulla viabilità. L’amministrazione comunale ha preparato un’ordinanza (oggi la pubblicazione) con la quale dispone divieti e percorsi in occasione della prima partita di sabato sera contro la Sampdoria (inizio ore 20,30).



È stata creata una “ zona rossa” intorno allo stadio che scatterà ben quattro ore prima dell’inizio di ogni partita. L’area del Casaleno sarà pertanto off-limits sia nei parcheggi (sempre più limitati) sia per la viabilità. La zona interessata è una sorta di quadrato che coinvolge via Fabi dall’incrocio con la Monti Lepini sino alla rotatoria dell’ex Mtc e via Fedele Calvosa sempre dall’incrocio con la Monti Lepini sino all’intersezione con via Tommaso Landolfi. Dalle 16,30 di sabato, oltre ai divieti di sosta, verranno istituiti i sensi unici su via Fabi percorribile quindi dalla Monti Lepini solo in direzione aeroporto e su via Calvosa dalla Monti Lepini sempre in direzione aeroporto (il doppio senso però resterà sino a completamento del parcheggio di fronte il Tribunale). I due sensi unici cesseranno solo a deflusso avvenuto da parte degli spettatori che quindi per rientrare in città verso il centro dovranno fare un giro largo.



Tutte le auto che parcheggeranno in via Fabi e dalla Monti Lepini guardando lo stadio ed oltre saranno costretti quindi a percorrere in fase di uscita dallo stadio via Tommaso Landolfi sino a raggiungere il quartiere Cavoni. Da lì si potrà riprendere la Monti Lepini per rientrare verso il centro o entrare nel quartiere Cavoni per poi raggiungere la zona di Brunella. Il rischio caos è concreto ma la prova del nove ci sarà sabato sera.



Con i nuovi divieti e restrizioni e lo stadio più affollato sarà sempre più difficile trovare un parcheggio vicino allo stadio. I parcheggi più vicini sono a circa un chilometro, nel quartiere Selva Piana c’è piazzale Europa o il parcheggio vicino alla Questura in via Vado del Tufo. Allo Scalo c’è piazzale Pertini (il parcheggio dell’Agenzia delle Entrate), in via Calvosa c’è l’area di sosta posta di fronte al tribunale.



Da queste zone di sosta partiranno le navette messe a disposizione dell’amministrazione per consentire ai tifosi di raggiungere lo stadio senza sobbarcarsi il lungo viaggio a piedi. Domani, durante il previsto vertice in Questura alle ore 12, verranno forniti i dettagli.



Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei tagliandi e degli abbonamenti in vista della gara con la Sampdoria. Con il vice presidente Vittorio Ficchi responsabile della gestione stadio facciamo il punto della situazione: «Al momento (ieri pomeriggio, ndr) - dichiara - stiamo ultimando i conteggi ma gli abbonamenti sono circa 11 mila. Per quanto riguarda la vendita libera sono stati venduti circa 300 tagliandi ed è buona anche la prevendita per il settore ospite anche se difficilmente si registrerà il tutto esaurito. La campagna abbonamenti proseguirà anche la prossima settimana». In questo caso il tutto esaurito appare scontato visto che si tratta della partita più importante dell’anno con la blasonata Juventus di Cr7.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:05



