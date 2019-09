Stadio "Stirpe", l'uscita dei tifosi si trasforma in un calvario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stadio Benito Stirpe tra caos e disagi infiniti. Non bastavano l'assenza di parcheggi, un unico accesso all'area (via Fabi) e le poche strade di deflusso a rendere complicata la vita di migliaia di tifosi.Nell'ultima gara casalinga contro il Venezia ancora volta l'hanno fatta da protagonisti la mancata organizzazione e gli spazi non sufficienti. E ieri sui social in migliaia hanno denunciato le problematiche emerse soprattutto all'uscita dallo stadio.Per questioni di ordine pubblico, infatti, è stato vietato il transito pedonale su viale Michelangelo. Risultato? Tutti i tifosi del Frosinone sistemati in curva sud, tribuna laterale e curva nord sono stati dirottati verso via dei Giochi Delfici. Emblematiche le foto pubblicate sui scoial: un marea umana (pressoché ferma), tutti schiacciati come sardine per uscire dall'anello di viale Olimpia e proseguire per le viuzze del centro commerciale. Non è bastato creare un passaggio pedonale largo appena tre metri per risolvere il problema. Così subito dopo la fine della partita l'assembramento è stato inevitabile. Il tutto adottato per la presenza di una cinquantina di tifosi del Venezia che hanno potuto lasciare lo stadio percorrendo viale Michelangelo deserta.«Il deflusso degli spettatori - dichiara il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli - è stato gestito malissimo. Vergognoso vedere centinaia di persone ammassate. Gestione fallimentare da resettare e ripensare».Secondo Stefano Pizzutelli di Frosinone in Comune «non è possibile che tre settori confluiscono in uno spazio di tre metri. C'è una sottovalutazione originaria da quando è stato realizzato lo Stirpe, perché uno stadio da 16mila posti non è stato accompagnato da infrastrutture tra cui parcheggi e strade. Il deflusso deve essere fatto più liberamente possibile e con più spazi più larghi: per evitare pericoli di ordine pubblico si rischia in questo modo di aumentarli».Si sono poi riviste le scene di sempre: le soste all'interno dell'ospedale vuoti verso sera e presi d'assalto dai tifosi impossibilitati a trovare un parcheggio con il conseguente blocco del traffico all'interno dell'area. Stesso discorso per il tratto della Monti Lepini che dall'incrocio con via Fabi sino a via Mascagni viene percorso da centinaia di tifosi a piedi, senza marciapiedi e al buio.