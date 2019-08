Stadio e Tony Esposito, questa sera la grande musica sui palchi ciociari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La frazione Colli diè pronta ad accogliere la tappa ciociara degli Stadio in tour in tutta Italia con Stadio Mobile Live 4.0., invece, alle 21, ospiterà in piazza Carpello il concerto del percussionista Tony Esposito.Terzo e ultimo appuntamento con la XXIV rassegnaorganizzata dal Comune di Acuto: oggi pomeriggio, alle 18, nella chiesa di San Sebastiano, il contrabbassista Dario Germani e il chitarrista Roberto Cervi terranno un concerto nel corso del quale presenteranno il cd Alvito, registrato dal vivo nel suggestivo teatro del comune di Alvito; alle 22, in piazza San Nicola, la rassegna terminerà con il concerto dei Birth of Cameleon con Giacomo Serino alla tromba, Stefano De Sanctis ai sassofoni, Roberto Iadanza al pianoforte e alle tastiere, Vittorio Iannucci alla chitarra, Lorenzo Beverati al basso e Alberto Colantoni alla batteria.Adcanterà con l'ensemble anche Giulia Marinelli. Ingresso a pagamento stasera, alle 21, alla Fonte Bonifacio VIII, per ascoltare i Sacher Quartet in viaggio con il Quartetto Cetra. Anagni, palio di S. Chiara.Si terrà oggi, ad, la settimana edizione del Palio di Santa Chiara, manifestazione organizzata dall'Associazione Interparrocchiale Anagni Medievale. Ecco il programma: alle 17.30, nella chiesa di Santa Chiara, la Santa Messa officiata dal vescovo Lorenzo Loppa; alle 18, presso Porta Cerere, il raduno del corteo storico che arriverà alle 18.30 in Piazza Cavour dove si svolgerà il tradizionale spettacolo del Gruppo Sbandieratori Castello. Alle 18.45 il corteo muoverà verso Piazza Innocenzo III dove, alle 19, inizierà la gara di tiro con l'arco medioevale; alle 21.45 spazio al teatro con la rappresentazione su Santa Chiara che si terrà in Cattedrale ad opera della Compagnia degli Innocenti con la regia di Luca Simonelli., seconda e ultima giornata con il festival di artisti di strada Giullari in Borgo. A San Vittore si chiude l'evento più atteso dell'estate sanvittorese, la Festa Medievale organizzata dall'associazione Media Aetas - Sancti Victoris: piazza Municipio, piazza Corte dei Santi ed i vicoli del centro storico tornano indietro nel tempo con l'allestimento di botteghe, osterie e la presenza di dame, cavalieri e altri personaggi bizzarri.Termina oggi ala prima edizione del Palio delle Contrade.Spettacolo di cabaret con il comico Alberto Farina che, stasera, a Piglio, in piazza Roma, porterà il suo show preceduto dall'Orchestra musicale Foscoli. Alle 23 spettacolo pirotecnico. Serata astronomica a Serrone, alle 21, sul Monte Scalambra, nel piazzale della Madonna della Pace: gli astrofili Stefano e Antonio guideranno i partecipanti alla scoperta dei corpi celesti.In occasione del decimo anniversario della ricostituzione del gruppo folk Chigli de Morolo, stasera, a, serata ricca di soprese, musica, balli, canti e spettacolo finale degli Officina Zoè. A Castro dei Volsci, in piazza IV Novembre, alle 20, Sagra della Bruschetta e degustazione di prodotti tipici. Alle 21.30 spettacolo musicale con i Dapowa.